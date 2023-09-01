УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове

Аэродром в российском Пскове ночью 30 августа атаковали украинские беспилотники.

Источник: собеседники УП в военных кругах

Детали: "Украинская правда" получила в распоряжение видео, на котором зафиксирован непосредственно момент поражения и взрыва транспортных самолетов Ил-76 после атаки украинских дронов.

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УП отримала відео, як було уражено Іл-76 у Пскові pic.twitter.com/ASp3xhZXBA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023

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