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УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове

Валентина РоманенкоПятница, 1 сентября 2023, 20:25
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
НОЧНАЯ АТАКА ДРОНОВ НА ПСКОВ 30 АВГУСТА. СКРИНШОТ

Аэродром в российском Пскове ночью 30 августа атаковали украинские беспилотники.

Источник: собеседники УП в военных кругах

Детали: "Украинская правда" получила в распоряжение видео, на котором зафиксирован непосредственно момент поражения и взрыва транспортных самолетов Ил-76 после атаки украинских дронов.

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ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 31 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.
  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атака беспилотников на российские военно-транспортные самолеты Ил-76 в Пскове ночью 30 августа была осуществлена с территории России.
  • Буданов не уточнил, кто совершил атаку, сотрудники ГУР, или партизаны. Он также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество. Источник УП, в свою очередь, подтвердил, что за этой атакой дронов на Псков стоит ГУР и другие составляющие Сил обороны.

Темы: беспилотникивойнаРосcия
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