Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове

Валентина РоманенкоПятница, 1 сентября 2023, 20:25
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
НОЧНАЯ АТАКА ДРОНОВ НА ПСКОВ 30 АВГУСТА. СКРИНШОТ

Аэродром в российском Пскове ночью 30 августа атаковали украинские беспилотники.

Источник: собеседники УП в военных кругах

Детали: "Украинская правда" получила в распоряжение видео, на котором зафиксирован непосредственно момент поражения и взрыва транспортных самолетов Ил-76 после атаки украинских дронов.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 31 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.
  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атака беспилотников на российские военно-транспортные самолеты Ил-76 в Пскове ночью 30 августа была осуществлена с территории России.
  • Буданов не уточнил, кто совершил атаку, сотрудники ГУР, или партизаны. Он также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество. Источник УП, в свою очередь, подтвердил, что за этой атакой дронов на Псков стоит ГУР и другие составляющие Сил обороны.

Темы: беспилотникивойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Минобороны закупило миллион некачественных продуктовых наборов для военных - ОГП
Проверка ВВК: Данилов говорит, что имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: