УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Пятница, 1 сентября 2023, 20:25
Аэродром в российском Пскове ночью 30 августа атаковали украинские беспилотники.
Источник: собеседники УП в военных кругах
Детали: "Украинская правда" получила в распоряжение видео, на котором зафиксирован непосредственно момент поражения и взрыва транспортных самолетов Ил-76 после атаки украинских дронов.
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УП отримала відео, як було уражено Іл-76 у Пскові pic.twitter.com/ASp3xhZXBA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023
і палало... pic.twitter.com/IYJTHBtbom— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023
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Предыстория:
- 31 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атака беспилотников на российские военно-транспортные самолеты Ил-76 в Пскове ночью 30 августа была осуществлена с территории России.
- Буданов не уточнил, кто совершил атаку, сотрудники ГУР, или партизаны. Он также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество. Источник УП, в свою очередь, подтвердил, что за этой атакой дронов на Псков стоит ГУР и другие составляющие Сил обороны.