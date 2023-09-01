Атака на аэродром в Пскове была из РФ: СМИ показали момент удара

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атака беспилотников на российские военно-транспортные самолеты Ил-76 в Пскове ночью 30 августа была осуществлена с территории России.

Источник: комментарий Буданова The War Zone, Буданов в Telegram

Прямая речь Буданова: "Мы работаем с территории России (по аэродрому в Пскове - ред.)".

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Детали: В то же время он не уточнил, кто совершил атаку, сотрудники ГУР, или партизаны. Он также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество.

Оценивая боевые повреждения самолетов, Буданов сообщил, что "два были уничтожены и два получили серьезные повреждения".

Издание также получило снимок экрана с инфракрасной камеры одного из беспилотников, который использовался во время атаки.

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Фото: The War Zone

Изображение, предоставленное источником ГУР, показывает непосредственный результат одного из ударов: он попал в то самое место, где два самолета получили повреждения.

Издание предполагает, что топливо на борту одного из самолетов стало причиной того, что два других полностью сгорели, но "мы можем предположить, что целью была та же самая критическая зона".

Издание утверждает, что бомбы были сброшены с беспилотников, которыми управлял местный "диспетчер", что соответствует словам Буданова о том, что это был удар, нанесенный внутри России, вероятно, очень близко к базе, а не с использованием автономных беспилотников дальнего радиуса действия.

Буданов в Telegram отметил, что государство-агрессор использовало самолеты для перевозки военных грузов и личного состава воздушно-десантных войск России. "Целенаправленно были атакованы топливные баки и важная часть лонжерона крыла, которые размещены в верхней части ИЛ-76", - подчеркнул он.

Напомним: Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на аэродром в Курской области России 27 августа.

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