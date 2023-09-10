В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб

Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

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В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: В течение суток состоялось 25 боевых столкновений. Также РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Киевской области. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 26 из 33 вражеских "шахедов". В целом враг нанес 5 ракетных и 81 авиационный удар, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Константиновки Сумской области и Веселого, Огирцево Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гремяч Черниговской области; Шалигино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина Сумской области и Караичное, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Кисловки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Сивесрьк, Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационным ударам подверглись Хромовое, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили 11 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Новомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. В то же время авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Бургунки Херсонской области, островов Первомайский и Змеиный. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Томарино, Антоновка, Херсон, Велетенское Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.