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Защитники отбили более 10 атак оккупантов возле Работино: за сутки на фронте 30 боестолкновений

Станислав ПогориловВторник, 12 сентября 2023, 08:25
Защитники отбили более 10 атак оккупантов возле Работино: за сутки на фронте 30 боестолкновений
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки по всем направлениям произошло 30 боевых столкновений, оккупанты продолжают штурмовать оборону защитников, только у Роботино и Новоданиловки Запорожской области силы обороны отбили более 10 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Украинские воины мужественно держат оборону, отбив более 10 атак противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах".

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Детали: Сообщается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Осуществил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

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В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В свою очередь, враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск. 

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадало более 10 прифронтовых населенных пунктов. Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить поражения противнику в его тылу.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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