Начальник управления РЭБ рассказал об индикаторах взлома телефона и рисках соцсетей

Руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван Павленко советует украинцам не пользоваться Telegram на смартфоне и подчеркивает важность отключения телефона в зоне боевых действий.

Источник: Иван Павленко в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам Павленко, с 2014 года россияне по меньшей мере дважды пытались получить удаленный доступ к его смартфону.

Реклама:

Один раз это произошло в районе Авдеевки, второй – Красногоровки.

Прямая речь: "Это выглядело так. Мой телефон работал, потом у него заряд батареи вдруг падает до нуля, я его перезаряжаю, но он снова показывает 0% заряда батареи. Я выключаю полностью на определенное время, включаю и он мне показывает, что заряд 100%.

Детали я рассказывать не буду, но резкое падение заряда – это индикатор того, что с телефоном что-то не так. Это принуждение перезагрузить телефон. Когда вы перезагружаете его, в телефоне появляется закладка, которая позволяет получать доступ ко всем файлам.

ВИДЕО ДНЯ

Мне пришлось дважды менять телефон, потому что 100% гарантий, что телефон чистый, вам ни один специалист не даст. Самый надежный способ – это просто оторвать себя от этого IMEI и номера (International Mobile Equipment Identity или международный идентификатор мобильного оборудования – ред.)".

Детали: Руководитель Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба посоветовал покупать смартфоны самостоятельно или через доверенных лиц в магазинах.

Также, по его мнению, не стоит пользоваться соцсетями на смартфоне и передавать в них важную информацию, как и обсуждать ее по телефону.

Прямая речь: "Если вы хотите быть уверенными, что ваш телефон – ваш, во-первых, никогда не принимайте телефон в подарок. Идите в магазин, а лучше пошлите туда кого-то близкого, пусть купит первый попавшийся, который не был предназначен именно для вас. Это как разведчики в фильмах не садятся в первое такси.

Во-вторых, я вам скажу откровенно: в телефоне не должно быть ничего, кроме телефонной книги. Telegram у меня в телефоне физически не существует. Если мы общаемся, то используем Signal, возможно, WhatsApp. Ну, и в любом случае информация, которая там передается, должна быть обрывочная, если вы не знаете сути, то вы ее не сможете сложить воедино.

Ну, а вообще переговоры, которые касаются серьезных служебных вопросов, по телефону просто не ведут. Где-то так".

Детали: Павленко также поддержал, что военным и журналистам, которые работают в зоне боевых действий близко к "нулю", важно включать режим "авиа" на телефоне.

Прямая речь: "Например, у россиян есть система "Леер 3", которая создает обманную базовую станцию и она может на какой-то территории обнаруживать телефоны и отсылать сообщения.

Она не может послушать ваш разговор, но может определить местонахождение телефона. Большая угроза – это скопление телефонов. Мы понимаем, что на территории ведения боевых действий никаких скоплений других людей, кроме военных, не бывает. То есть это однозначно военные. Поэтому, конечно, нужно выключать телефоны, чтобы вас не могли отследить.

Кстати, в 2014 году у нас было много потерь именно из-за использования мобильных телефонов в зоне боевых действий. Это серьезная угроза".