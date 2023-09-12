Начальник управління РЕБ розповів про індикатори зламу телефону й ризики соцмереж

Керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу Збройних сил України Іван Павленко радить українцям не користуватися Telegram на смартфоні й наголошує на важливості вимкнення телефону в зоні бойових дій.

Джерело: Іван Павленко в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: За словами Павленка, з 2014 року росіяни щонайменше двічі намагалися отримати віддалений доступ до його смартфону.

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Одного разу це сталося в районі Авдіївки, іншого – Красногорівки.

Пряма мова: "Це виглядало так. Мій телефон працював, потім у нього заряд батареї раптом падає до нуля, я його перезаряджаю, але він знову показує 0% заряду батареї. Я виключаю повністю на певний час, включаю і він мені показує, що заряд 100%.

Деталі я розповідати не буду, але різке падіння заряду – це індикатор того, що з телефоном щось не так. Це примус перезавантажити телефон. Коли ви перезавантажуєте його, в телефоні з'являється закладка, яка дозволяє отримувати доступ до всіх файлів.

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Мені довелося двічі міняти телефон, тому що 100% гарантій, що телефон чистий, вам ні один спеціаліст не дасть. Самий надійний спосіб – це просто відірвати себе від цього IMEI і номера (International Mobile Equipment Identity або міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання – ред.)".

Деталі: Керівник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу порадив купувати смартфони самостійно чи через довірених осіб у магазинах.

Також, на його думку, не варто користуватися соцмережами на смартфоні й передавати в них важливу інформацію, як і обговорювати її по телефону.

Пряма мова: "Якщо ви хочете бути впевненими, що ваш телефон – ваш, по-перше, ніколи не приймайте телефон у подарунок. Ідіть в магазин, а краще пошліть туди когось близького, хай купить перший ліпший, який не був призначений саме для вас. Це як розвідники в фільмах не сідають в перше таксі.

По-друге, я вам скажу відверто: в телефоні не повинно бути нічого, крім телефонної книги. Telegram у мене в телефоні фізично не існує. Якщо ми спілкуємося, то використовуємо Signal, можливо, WhatsApp. Ну, і в будь-якому разі інформація, яка там передається, має бути обривчаста, якщо ви не знаєте суті, то ви її не зможете скласти до купи.

Ну, а взагалі переговори, які стосуються серйозних службових питань, телефоном просто не здійснюють. Десь так".

Деталі: Павленко також підтримав, що військовим та журналістам, які працюють у зоні бойових дій близько до "нуля", важливо вмикати режим "авіа" на телефоні.

Пряма мова: "Наприклад, у росіян є система "Леєр 3", яка створює оманну базову станцію і вона може на якійсь території виявляти телефони і відсилати повідомлення.

Вона не може послухати вашу розмову, але може визначити місцезнаходження телефону. Велика загроза – це скупчення телефонів. Ми розуміємо, що на території ведення бойових дій ніяких скупчень інших людей, крім військових, не буває. Тобто це однозначно військові. Тому, звичайно, потрібно вимикати телефони, щоб вас не могли відслідкувати.

До речі, в 2014 році у нас було багато втрат саме через використання мобільних телефонів у зоні бойових дій. Це серйозна загроза".