Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что набрал "добровольцев" почти столько же, сколько мобилизованных

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 12:27
Путин заявил, что набрал добровольцев почти столько же, сколько мобилизованных
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ГУР

Президент России Владимир Путин на фоне обещания, что в РФ не будут мобилизовать более 300 тысяч человек, сообщил, что еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев".

Источник: Путин во время выступления на Восточно-экономическом форуме

Прямая речь: "Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6-7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек".

Реклама:

Детали: По его словам, ежедневно 1000-1500 человек приходят подписывать контракт.

Предыстория

  • 21 сентября 2022 года Путин объявил о "частичной мобилизации" в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч.
  • В Кремле уверяли, что не будут мобилизовать более 300 тысяч. 
  • СМИ узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. У Путина опровергли эту информацию.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжала мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна – Дуда

В Московской и Калужской областях РФ удачно поработали диверсанты – ГУР

Спикер Палаты решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию через временный коридор

Мы режем логистические пути россиян на Бахмутском направлении - Евлаш

Все новости...
Путин
Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины
В ПАСЕ признали, что Россия стала диктатурой
Путин рассыпался в комплиментах Маску
Последние новости
19:53
Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов
19:27
В Херсоне из-за вражеских обстрелов в воскресенье пострадало уже 6 гражданских
19:01
Россияне безуспешно пытались восстановить положение возле Клещеевки и Авдеевки – Генштаб
18:47
Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие
18:25
В Китае создадут фонд на 14 миллиардов долларов для поддержки развивающихся отраслей
18:18
Зеленский: Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим
18:03
ВИДЕОВо Флориде поймали аллигатора с человеческими останками в пасти
18:00
обновлено от 16:45В оккупированном Токмаке "прилеты", есть пострадавшие из-за вражеской ПВО – мэр Мелитополя
17:51
Армения и Азербайджан встретятся в Брюсселе при участии ЕС, Франции и Германии
17:41
видеоРоссияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая
Все новости...
Реклама: