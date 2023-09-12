Путин заявил, что набрал "добровольцев" почти столько же, сколько мобилизованных

Президент России Владимир Путин на фоне обещания, что в РФ не будут мобилизовать более 300 тысяч человек, сообщил, что еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев".

Источник: Путин во время выступления на Восточно-экономическом форуме

Прямая речь: "Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6-7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек".

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Детали: По его словам, ежедневно 1000-1500 человек приходят подписывать контракт.

Предыстория

21 сентября 2022 года Путин объявил о "частичной мобилизации" в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч.

В Кремле уверяли, что не будут мобилизовать более 300 тысяч.

СМИ узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. У Путина опровергли эту информацию.

В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжала мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.