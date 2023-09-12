Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что набрал "добровольцев" почти столько же, сколько мобилизованных

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 12:27
Путин заявил, что набрал добровольцев почти столько же, сколько мобилизованных
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ГУР

Президент России Владимир Путин на фоне обещания, что в РФ не будут мобилизовать более 300 тысяч человек, сообщил, что еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев".

Источник: Путин во время выступления на Восточно-экономическом форуме

Прямая речь: "Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6-7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек".

Реклама:

Детали: По его словам, ежедневно 1000-1500 человек приходят подписывать контракт.

Предыстория

  • 21 сентября 2022 года Путин объявил о "частичной мобилизации" в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч.
  • В Кремле уверяли, что не будут мобилизовать более 300 тысяч. 
  • СМИ узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. У Путина опровергли эту информацию.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжала мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Путин
Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины
В ПАСЕ признали, что Россия стала диктатурой
Путин рассыпался в комплиментах Маску
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: