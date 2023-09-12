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Путін заявив, що набрав "добровольців" майже стільки ж, скільки мобілізованих

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 12 вересня 2023, 12:27
Путін заявив, що набрав добровольців майже стільки ж, скільки мобілізованих
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ГУР

Президент Росії Володимир Путін на тлі обіцянки, що в РФ не мобілізуватимуть більше 300 тисяч людей, повідомив, що ще 270 тисяч осіб підписали контракти на службу в якості "добровольців".

Джерело: Путін під час виступу на Східно-економічному форумі

Пряма мова: "Ми провели часткову мобілізацію. 300 тисяч людей призвали. Зараз за останні 6-7 місяців у нас добровільно підписали контракти на службу в збройних силах і добровольчих підрозділах 270 тисяч осіб".

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Деталі: За його словами, щодня 1000-1500 людей приходять підписувати контракт.

Передісторія

  • 21 вересня 2022 року Путін оголосив про "часткову мобілізацію" в РФ. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч.
  • У Кремлі запевняли, що не мобілізуватимуть більше 300 тисяч. 
  • ЗМІ дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб. У Путіна спростували цю інформацію.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжувала мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.

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Теми: ПутінРосіямобілізація
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