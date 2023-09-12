"Антонов" расширяет производство беспилотников – Reuters

Государственное предприятие "Антонов" расширяет производство беспилотников, диверсифицируя свой основной бизнес по производству грузовых самолетов в ответ на российское вторжение.

Источник: "Reuters"

Детали: Агентство "Reuters" видело соответствующую презентацию "Укроборонпрома", которая была сделана официальным лицам в Вашингтоне в июне.

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Новый центр беспилотников ГП "Антонов" был открыт "с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения экспертизы и услуг", говорится в презентации главной оборонной группы страны.

Хотя производство грузовых самолетов продолжится, новый центр беспилотников может лучше удовлетворить военные нужды Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы, сообщил агентству "Reuters" человек, знакомый с планами "Антонова". Имя этого человека не называют, потому что планы "Антонова" по беспилотникам "еще не являются публично известными".

Опыт "Антонова" в производстве грузовых самолетов также может быть применен к беспилотникам дальнего радиуса действия, добавил источник. Это даст украинским вооруженным силам возможность наносить удары вглубь российской территории.

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ГП "Антонов" не ответил на запросы о комментариях относительно центра и планов расширения в секторе беспилотников. Представитель "Укроборонпрома" отказался от комментариев, ссылаясь на соображения безопасности.

В прошлом "Антонов", входящий в состав Укроборонпрома, разрабатывал и строил беспилотники, в том числе модель "Горлица", но основным направлением его деятельности все же были грузовые самолеты.

В начале войны был уничтожен Ан-225 "Мрия" – самый большой в мире грузовой самолет, хорошо известный в мире.

Новый центр "Антонова" предлагает услуги, включая экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разработку стандартов компонентов, согласно презентации, в которой перечислено 26 функций.

"Reuters" отмечает, что презентация совпала по времени с реструктуризацией "Укроборонпрома", направленной на привлечение большего количества клиентов и усиление роли Украины в международном оборонном секторе.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью "Reuters" сказал, что "оборонный сектор очень скоро станет номером один в Украине", и беспилотники являются важной частью инвестиций в аэрокосмическую отрасль.

"Мы должны сосредоточиться на производстве большего количества оружия и боеприпасов на местном уровне", – добавил он.

Украина хочет больше инвестировать в ремонт и строительство самолетов, и Камышин сказал, что такие гиганты, как "Антонов" и другие, вероятно, "будут только расти".

Однако в презентации также говорилось о том, что "Укроборонпром" намерен разгрузить около 50% своих активов, которые он назвал "неэффективно используемыми и не связанными с производством".

В то же время, ранее не анонсированный шаг "Антонова" соответствует цели Украины стать мировым центром производства беспилотников, чему способствуют инвестиции в этот сектор, который резко вырос с начала 2022 года.

Издание отмечает, что после российского вторжения 24 февраля 2022 года Украина в основном полагалась на иностранные БПЛА, но сейчас она способна производить значительное количество различных типов беспилотников благодаря интенсивной поддержке новых производителей.

Согласно недавним заявлениям высокопоставленных чиновников, в Украине есть около 200 производителей беспилотников, а Вооруженные силы подписали контракты на поставку 30 новых моделей беспилотников отечественного производства. Однако большинство из них – это стартапы, основанные после вторжения, которые работают в небольших масштабах и часто не имеют производственных мощностей и отраслевой поддержки, необходимых для того, чтобы стать значимыми игроками.

Украинские чиновники заявили, что хотят использовать инженерные таланты, подготовленные в Советском Союзе, для развития послевоенной экономики и создания беспилотников.

На меньшем по масштабам украинском предприятии, которое в этом году посетило агентство "Reuters", работают бывшие инженеры ГП "Антонов", которые изготавливают беспилотники дальнего радиуса действия.

Производство беспилотников может поддержать аэрокосмические компании, созданные в советское время, которые потеряли крупного клиента в России и понесли значительные убытки от российских атак.

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