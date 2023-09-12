Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели попали под российский обстрел на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 14:42
Спасатели попали под российский обстрел на Харьковщине
фото ГСЧС

Спасатели днем 12 сентября попали под российский обстрел в Казачьей Лопани Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел пгт Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС".

Реклама:

Детали: В результате обстрела повреждено остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт.

 
фото гсчс
 

Темы: ГСЧСХарьковская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
ГСЧС
Последствия вражеской атаки в Киеве: повреждены квартира, машины, троллейбусные линии
Правительство назначило временного первого заместителя главы ГСЧС
Суд арестовал элитное имущество полковника ГСЧС, который наживался на топливе во время войны
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: