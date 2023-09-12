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Спасатели попали под российский обстрел на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 14:42
Спасатели попали под российский обстрел на Харьковщине
фото ГСЧС

Спасатели днем 12 сентября попали под российский обстрел в Казачьей Лопани Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел пгт Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС".

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Детали: В результате обстрела повреждено остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт.

 
фото гсчс
 

Темы: ГСЧСХарьковская областьобстрел
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