Спасатели попали под российский обстрел на Харьковщине

Спасатели днем 12 сентября попали под российский обстрел в Казачьей Лопани Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел пгт Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС".

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Детали: В результате обстрела повреждено остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт.