Рятувальники потрапили під російський обстріл на Харківщині

Рятувальники вдень 12 вересня потрапили під російський обстріл у Козачій Лопані Харківської області.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС".

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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт.