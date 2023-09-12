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Рятувальники потрапили під російський обстріл на Харківщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 12 вересня 2023, 14:42
Рятувальники потрапили під російський обстріл на Харківщині
фото дснс

Рятувальники вдень 12 вересня потрапили під російський обстріл у Козачій Лопані Харківської області.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС".

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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт.

 
фото ДСНС
 

Теми: ДСНСХарківська областьобстріл
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