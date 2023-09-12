Рятувальники потрапили під російський обстріл на Харківщині
Вівторок, 12 вересня 2023, 14:42
Рятувальники вдень 12 вересня потрапили під російський обстріл у Козачій Лопані Харківської області.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС".
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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт.