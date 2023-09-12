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Польское правительство продлит запрет на импорт украинского зерна и призывает к этому ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 16:53
Польское правительство продлит запрет на импорт украинского зерна и призывает к этому ЕС
Польский флаг, Nurphoto via Gettty Images

Правительство Польши приняло резолюцию о продлении запрета на импорт украинского зерна после завершения ограничений на уровне Европейского Союза 15 сентября. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Совет министров Польши на заседании 12 сентября принял резолюцию "о действиях, направленных на продолжение мер по импорту отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины". 

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Дословно резолюция: "Совет министров призывает Еврокомиссию продлить запрет на импорт зерновых из Украины после 15 сентября. 

В противном случае Польша введет собственный запрет на национальном уровне. Запрет будет оставаться в силе до урегулирования отношений в аграрных вопросах между Польшей и Украиной...

Правительство не может согласиться с тем, чтобы украинское зерно дестабилизировало внутренний аграрный рынок. Мы помогаем нашим соседям, но должны защитить польских фермеров".

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Этому предшествовало: Премьер Польши Матеуш Моравецкий анонсировал, что Польша не даст "затопить себя украинским зерном" и готовится продлить запрет независимо от того, каким будет решение Брюсселя.

Украина настаивала, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Читайте также: Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

Темы: ПольшазерноэкспортУкраина
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