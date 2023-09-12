Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: После жалоб на шум в Британии сократили количество учений украинских военных

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 17:28
СМИ: После жалоб на шум в Британии сократили количество учений украинских военных
Фото: УП

На военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: По информации издания, британское Минобороны было вынуждено на треть сократить количество учений на полигоне Лидда из-за возмущения жителей взрывами и дымом.

Реклама:

Как говорится в материале, жители направили письма в городской совет Лидда с требованием принять меры. После того как о жалобах сообщили Министерству обороны, ведомство согласилось ограничить уровень шума и сократить количество учений на 30 процентов.

Подполковник Марк Пауэлл, командир базы, объяснил, что хочет поддерживать крепкие отношения с местными жителями, которые жалуются на то, что от взрывов у них звенят окна и вибрируют дома.

Впрочем, есть и те, кто с пониманием относятся к проведению учений вблизи их домов. 80-летняя Джун Бомонт, которая живет в нескольких метрах от военной базы уже 35 лет, подчеркнула, что украинцы защищают свою страну, и нет смысла посылать на войну людей, которые не обучены.

ВИДЕО ДНЯ

"Если вы покупаете дом или переезжаете на место рядом с военным городком, чего вы ожидаете? Тишины?" – удивляется она.

Британские военные обучили 900 украинских десантников операциям, поддерживая усилия Киева по проведению рейдов через Днепр на оккупированную Россией территорию, тогда как украинских танкистов научили управлять танками Challenger 2.

Напомним, в Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.

Ранее сообщалось, что власти польского города Радом обратятся к военным и Министерству обороны за объяснениями в связи с тренировочными полетами самолетов F-16.

Темы: Великобританияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Юристы готовят обращение в МУС с обвинением Путина в использовании голода как оружия

Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью

Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна – Дуда

Спикер Палаты решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию через временный коридор

Все новости...
Великобритания
Британия: РФ 24 августа пыталась ракетами атаковать гражданское судно в Украине
В Украине начинает работу новый посол Британии
Британская компания планирует производить в Украине запчасти для гаубиц
Последние новости
01:55
Нагорный Карабах: армянская оппозиция пообещала "парализовать" всю страну в знак неповиновения
01:01
видеоВ направлении Одессы россияне запустили "Шахеды", "Ониксы" и "Калибры" - Воздушные силы
00:42
Поддержка Лондоном Украины является "водонепроницаемой" независимо от выборов в США - министр
00:15
Россияне ночью атаковали Украину двумя типами ракет и "Шахедами": звучала масштабная тревога
23:52
Ракетный обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло до 55
23:46
СМИ: США ведут переговоры по поставкам оружия Вьетнаму
23:28
Юристы готовят обращение в МУС с обвинением Путина в использовании голода как оружия
22:50
Россияне снова ударили по Херсону авиабомбами
22:35
Зеленский в США встретился с Киссинджером: тот был против Украины в НАТО, но передумал
22:09
В Британии обещают быть рядом с Украиной независимо от результатов выборов в США
Все новости...
Реклама: