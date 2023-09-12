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СМИ: После жалоб на шум в Британии сократили количество учений украинских военных

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 17:28
СМИ: После жалоб на шум в Британии сократили количество учений украинских военных
Фото: УП

На военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: По информации издания, британское Минобороны было вынуждено на треть сократить количество учений на полигоне Лидда из-за возмущения жителей взрывами и дымом.

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Как говорится в материале, жители направили письма в городской совет Лидда с требованием принять меры. После того как о жалобах сообщили Министерству обороны, ведомство согласилось ограничить уровень шума и сократить количество учений на 30 процентов.

Подполковник Марк Пауэлл, командир базы, объяснил, что хочет поддерживать крепкие отношения с местными жителями, которые жалуются на то, что от взрывов у них звенят окна и вибрируют дома.

Впрочем, есть и те, кто с пониманием относятся к проведению учений вблизи их домов. 80-летняя Джун Бомонт, которая живет в нескольких метрах от военной базы уже 35 лет, подчеркнула, что украинцы защищают свою страну, и нет смысла посылать на войну людей, которые не обучены.

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"Если вы покупаете дом или переезжаете на место рядом с военным городком, чего вы ожидаете? Тишины?" – удивляется она.

Британские военные обучили 900 украинских десантников операциям, поддерживая усилия Киева по проведению рейдов через Днепр на оккупированную Россией территорию, тогда как украинских танкистов научили управлять танками Challenger 2.

Напомним, в Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.

Ранее сообщалось, что власти польского города Радом обратятся к военным и Министерству обороны за объяснениями в связи с тренировочными полетами самолетов F-16.

Темы: Великобританияармия
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