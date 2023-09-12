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Путин вдруг заявил, что нельзя вредить интересам других народов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 17:40
Путин вдруг заявил, что нельзя вредить интересам других народов
Владимир Путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин, который напал на Украину, при этом заявляет, что нельзя во внешней политике вредить интересам других народов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: "Это была ошибка", – сказал Путин, отвечая на вопрос о восприятии России как колониальной державы из-за решения Москвы отправить танки в Будапешт в 1956 году и в Прагу в 1968 году.

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"Неправильно делать во внешней политике то, что вредит интересам других народов", – сказал Путин, который в 2022 году отправил десятки тысяч военных в Украину, спровоцировав крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Путин заявил, что Соединенные Штаты совершают те же ошибки, что и Советский Союз. Он сказал, что у Вашингтона "нет друзей, только интересы".

Венгерское восстание 1956 года было подавлено советскими танками и войсками. В боях погибло не менее 2600 венгров и 600 советских военнослужащих.

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Пражская весна 1968 года закончилась, когда войска Варшавского договора под руководством СССР вторглись в Чехословацкую Социалистическую Республику. По данным чешских историков, в результате вторжения погибло около 137 чехов и словаков.

Ранее стало известно, что в учебнике по истории для 11-х классов, официально утвержденного к использованию в России, участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и "восставшими радикалами", боровшимися против советских памятников.

"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали", – утверждает "учебник истории" и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Отвечая на вопрос, как венгерское правительство оценивает искажения исторических событий в официально утвержденном для использования учебнике в России, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что "есть некоторые вопросы, которые правительство даже не предпочитает обсуждать".

"История Венгрии, венгерского народа и его стремление к свободе должно уважаться всеми. 1956 год, прошлогодняя революция, является одним из самых славных моментов венгерской истории, когда венгерский народ отдал жизнь за собственную свободу и суверенитет своей страны", – подчеркнул министр.

Темы: Путин
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