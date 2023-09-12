В Луганской области из-за российского обстрела погиб 75-летний мужчина
Вторник, 12 сентября 2023, 18:18
Российские оккупанты обстреляли поселок Макеевка в Луганской области, погиб 75-летний мужчина.
Источник: Министерство внутренних дел в Telegram
Дословно: "В результате обстрела погиб 75-летний мужчина, его 73-летняя жена, предварительно, получила контузию. Женщину полицейские эвакуировали к родственникам в Донецкую область".
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Предыстория:
- За сутки 11 сентября российские захватчики держали под огнем 9 областей, били по гражданским, в результате обстрелов в Запорожской области разрушениям подверглись 32 инфраструктурных объекта, на Херсонщине оккупанты попали в медучреждение, есть погибшие и раненые.