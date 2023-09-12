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В Луганской области из-за российского обстрела погиб 75-летний мужчина

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 18:18
В Луганской области из-за российского обстрела погиб 75-летний мужчина
Фото: МВД

Российские оккупанты обстреляли поселок Макеевка в Луганской области, погиб 75-летний мужчина.

Источник: Министерство внутренних дел в Telegram

Дословно: "В результате обстрела погиб 75-летний мужчина, его 73-летняя жена, предварительно, получила контузию. Женщину полицейские эвакуировали к родственникам в Донецкую область".

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Пострадавшую 73-летнюю женщину эвакуировали
фото: мвд

Предыстория:

  • За сутки 11 сентября российские захватчики держали под огнем 9 областей, били по гражданским, в результате обстрелов в Запорожской области разрушениям подверглись 32 инфраструктурных объекта, на Херсонщине оккупанты попали в медучреждение, есть погибшие и раненые.

Темы: Луганская областьобстрелРосcиявойна
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