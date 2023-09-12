Путин включил историка, но перепутал Троцкого с немецким социал-демократом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не прекратит боевые действия в Украине и вспомнил цитату немецкого социал-демократа Эдуарда Бернштейна, приписав ее советскому революционеру Льву Троцкому (Бронштейну).

Источник: Meduza

Детали: Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление.

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По словам Путина, люди, которые "хотели бы выступить как посредники", спрашивают у него, готова ли Россия прекратить боевые действия.

При этом российский диктатор вспомнил лозунг "Движение - все, цель - ничто" - и снова перепутал Троцкого (Бронштейна) с немецким социал-демократом Бернштейном.

Прямая речь: "Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты: "Движение - все, конечная цель - ничто". Это плохая теория"

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Фраза, которую Путин приписывает Троцкому, на самом деле была сказана Бернштейном. Сам Троцкий (у которого при рождении была фамилия Бронштейн) в одной из своих статей называл этот лозунг "чушью и пошлостью".

Сообщается, что Путин не впервые путает автора этой фразы. В частности, он приписывал ее Троцкому в 2008 году, а также в 2011 году.

Справочно: Троцкий - родился на территории современной Кировоградской области (Украина) в 1879 году. При рождении его звали Лейба Бронштейн. Он один из организаторов Октябрьского переворота 1917 года и создателей Красной армии. Сотрудничал с Лениным и был одним из самых влиятельных политиков во время формирования СССР. Идеолог троцкизма - одной из ревизий марксизма.

Во время борьбы за власть с группой Иосифа Сталина в 1920-х годах, Троцкого исключили из Коммунистической партии и депортировали.

По приказу Сталина его убили в 1940 году в Мексике, где он был в изгнании.

Бернштейн - немецкий социал-демократ, идеолог ревизии марксизма (бернштейнианства), теоретик реформизма. Друг Энгельса, который критиковал учение Маркса, заявляя о необходимости "ревизии" марксизма в новых исторических условиях. Выступал за реформы. В 1917 году был среди основателей Независимой социал-демократической партии Германии, которую впоследствии и хотел видеть "реформаторской".

Бернштейн критиковал большевиков из-за пренебрежительного отношения к объективным условиям. Называл "большевизм" специфически "российским явлением", где применялись самые суровые средства принуждения и гнета.

По его мнению, революция в Германии после поражения в Первой мировой войне прошла "гладко" из-за развитости общества и высокого уровня демократии там.

Он умер в 1932 году, то есть до начала Второй мировой войны.