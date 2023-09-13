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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 06:45
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ракета Северной Кореи, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Военные Южной Кореи заявляют, что Северная Корея запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Источник: АР со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и береговую охрану Японии

Детали: Издание отмечает, что запуск состоялся в среду, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын поехал в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, в то время как международное сообщество обеспокоено потенциальной сделкой по продаже оружия, которая может способствовать военным действиям Москвы против Украины.

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АР добавляет, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не сразу сообщил, как далеко залетела ракета.

Японская береговая охрана, ссылаясь на Министерство обороны Токио, заявила, что ракета, вероятно, приземлилась, но все же призвала суда у японского побережья остерегаться "падающих объектов".

Темы: Северная Корея
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