Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім Чен Ин вже у Росії – їхав поїздом

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 06:29
Кім Чен Ин вже у Росії – їхав поїздом
Фото північнокорейського Центрального телеграфного агентства

Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав із Пхеньяну спецпоїздом і вже прибув до Росії. 

Джерело: російське пропагандиське видання "РИА Новости"

Деталі: Його супроводжують високопосадовці, військові та міністр закордонних справ.

Реклама:

На фотографіях північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), крім лідера КНДР, який готується до відбуття, можна побачити десятки чиновників, військових та інших громадян, які прийшли його проводжати.

Відомо, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та Кім Чен Ина пройде на Далекому Сході.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Путін перевершив брехню Міноборони РФ щодо військових втрат України
Путін заявив, що набрав "добровольців" майже стільки ж, скільки мобілізованих
Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року
Останні новини
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
Усі новини...
Реклама: