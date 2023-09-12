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Кім Чен Ин вже у Росії – їхав поїздом

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 06:29
Кім Чен Ин вже у Росії – їхав поїздом
Фото північнокорейського Центрального телеграфного агентства

Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав із Пхеньяну спецпоїздом і вже прибув до Росії. 

Джерело: російське пропагандиське видання "РИА Новости"

Деталі: Його супроводжують високопосадовці, військові та міністр закордонних справ.

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На фотографіях північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), крім лідера КНДР, який готується до відбуття, можна побачити десятки чиновників, військових та інших громадян, які прийшли його проводжати.

Відомо, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та Кім Чен Ина пройде на Далекому Сході.

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Теми: РосіяКНДР
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