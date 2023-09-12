Кім Чен Ин вже у Росії – їхав поїздом
Вівторок, 12 вересня 2023, 06:29
Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав із Пхеньяну спецпоїздом і вже прибув до Росії.
Джерело: російське пропагандиське видання "РИА Новости"
Деталі: Його супроводжують високопосадовці, військові та міністр закордонних справ.
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На фотографіях північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), крім лідера КНДР, який готується до відбуття, можна побачити десятки чиновників, військових та інших громадян, які прийшли його проводжати.
Відомо, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та Кім Чен Ина пройде на Далекому Сході.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 4 вересня The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з Путіним і обговорити можливість постачання в РФ більшої кількості зброї для війни проти України.
- Зустріч запланована у російському місті Владивосток. Путін наразі перебуває там із визитом.
- 11 вересня кілька ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин і Путін можуть зустрітися у вівторок.
- Кремль офіційно повідомив про наближення візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина у понеділок.