Над Одесской областью ночью сбили 32 "Шахеда", из-за попадания пострадали 7 водителей грузовиков
В ночь на 13 сентября над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 32 ударных дрона, было попадание по припортовой инфраструктуре, 7 человек пострадали.
Источник: Силы обороны юга Украины
Дословно: "В течение 4,5 часов ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. В очередной раз целился по гражданской инфраструктуре Подунавья.
32 БпЛА типа "Shahed-131/136" сбиты силами противовоздушной обороны.
К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре повреждены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован.
7 гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести".
Этому предшествовало: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой и другой гражданской инфраструктуры, а также 6 пострадавших.