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Над Одесской областью ночью сбили 32 "Шахеда", из-за попадания пострадали 7 водителей грузовиков

Елена РощинаСреда, 13 сентября 2023, 07:36
Над Одесской областью ночью сбили 32 Шахеда, из-за попадания пострадали 7 водителей грузовиков
БПЛА "Shahed", фото Сил обороны юга Украины

В ночь на 13 сентября над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 32 ударных дрона, было попадание по припортовой инфраструктуре, 7 человек пострадали.

Источник: Силы обороны юга Украины 

Дословно: "В течение 4,5 часов ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. В очередной раз целился по гражданской инфраструктуре Подунавья.

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32 БпЛА типа "Shahed-131/136" сбиты силами противовоздушной обороны.

К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре повреждены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован. 

7 гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести".

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Этому предшествовало: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой и другой гражданской инфраструктуры, а также 6 пострадавших.

Темы: Одесская областьвойнаШахед
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