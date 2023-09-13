Над Одесской областью ночью сбили 32 "Шахеда", из-за попадания пострадали 7 водителей грузовиков

В ночь на 13 сентября над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 32 ударных дрона, было попадание по припортовой инфраструктуре, 7 человек пострадали.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "В течение 4,5 часов ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. В очередной раз целился по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Реклама:

32 БпЛА типа "Shahed-131/136" сбиты силами противовоздушной обороны.

К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре повреждены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован.

7 гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой и другой гражданской инфраструктуры, а также 6 пострадавших.