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Над Сумской областью ночью сбили 3 "Шахеда" – ОВА

Елена РощинаСреда, 13 сентября 2023, 08:13

В ночь на 13 сентября на Сумской областью были сбиты три ударных дрона, выпущенных российскими войсками, заявили местные власти.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Ночью в небе Сумщины уничтожено 3 вражеских БпЛА ''Шахед''. Спасибо защитникам неба!".

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Этому предшествовало: Над Одесской областью этой ночью сбили 32 "Шахеда", но было и попадание в припортовую инфраструктуру, 7 человек пострадали.

Темы: Сумская областьвойнабеспилотникиШахед
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