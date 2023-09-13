Над Сумской областью ночью сбили 3 "Шахеда" – ОВА
Среда, 13 сентября 2023, 08:13
В ночь на 13 сентября на Сумской областью были сбиты три ударных дрона, выпущенных российскими войсками, заявили местные власти.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно ОВА: "Ночью в небе Сумщины уничтожено 3 вражеских БпЛА ''Шахед''. Спасибо защитникам неба!".
Реклама:
Этому предшествовало: Над Одесской областью этой ночью сбили 32 "Шахеда", но было и попадание в припортовую инфраструктуру, 7 человек пострадали.