The Times о саперах возле Роботино: На коленях расчищают проезды через минные поля

Ключом к прорыву в районе Роботино Запорожской области во время контрнаступления стали отчаянные украинские саперы, которые чуть ли не ползком расчищают проезды через минные поля для военной техники, а также вместе с пехотой зачищают российские траншеи и захваченные здания.

Источник: британское издание "The Times"

Детали: В конце августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал французским дипломатам, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино: защитники 18 часов ползли на животах через минные поля, затем зачистили лесопосадку, потом снова шли через минные поля и штурмовали вражеские позиции.

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Теперь о героизме саперов 47-й механизированной бригады, которые разминировали поля под Роботино, написало издание "The Times", которое пообщалось с саперами и другими бойцами.

Издание отмечает, что в июне, когда началось контрнаступление украинской армии, основные надежды возлагали на бронетанковые бригады, которые прошли подготовку в Германии и были оснащены западными танками "Брэдли", "Леопард" и "Челленджер 2". Однако три месяца спустя звездами битвы стали не командиры танков, а саперы.

За 14 недель боев украинские подразделения прошли чуть более 8 миль (около 13 км), и именно медленная работа саперов определяет темп наступления.

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Дословно The Times: "Эти солдаты двигаются не быстрее, чем они могут ходить со своими британскими миноискателями Vallon. Они на коленях с ручными щупами расчищают проезды через минные поля, часто под обстрелом, чтобы украинская техника могла пройти к следующей цели; или же забегают пешком со штурмовыми подразделениями, чтобы очистить позиции от мин-ловушек в разгар боя".

Прямая речь 49-летнего сапера 47-й бригады с позывным "Дед": "Мы все хотели, чтобы бой продвигался быстрее. Но мы даже не представляли, насколько глубокими будут минные поля, насколько плотно они будут засеяны минами.

Все заминировано: поля, леса, разбитые машины, окопы – все. Поэтому мы стали солдатами битвы, которые выезжают по вызову, как разносчики пиццы. Есть минное поле или заминированная траншея? Вызывай саперов".

Детали: Экипажи "Брэдли" и пехотинцы 47-й бригады, обученные собственным опытом продвижения через российские минные поля, отзываются о саперах почти с восторгом.

Один из наводчиков "Брэдли", 41-летний "Морок", который до войны был мясником, рассказал о недавней атаке на Роботинскую ось.

После того, как его автомобиль подорвался на мине, стоявшая рядом машина разминирования UR-77 была взорвана артиллерией, а двое членов ее экипажа погибли. Однако четыре уцелевших сапера выбрались из обломков и вместе с "Мороком" и группой пехотинцев бросились вперед, чтобы атаковать российскую траншею.

Прямая речь "Морока": "Саперы были сумасшедшими парнями. Они бежали вперед с нами пешком, все наши машины были разбиты, бросали в российские окопы самодельные гранаты, которые они сделали из энергетических напитков и взрывчатки. Сейчас мы никуда не можем пойти без наших саперов".

Детали: 25-летний сапер Артур рассказал "The Times", что три недели назад вместе с десятью бойцами штурмового подразделения батальона "Скала" и еще одним сапером Сергеем отправился на ночную миссию, чтобы зачистить российскую позицию на окраине села Роботино, которое расположено на первой из трех российских линий обороны на южном участке фронта.

По словам Артура, не успели "Брэдли" съехать с пандусов, а штурмовые группы ворвались в первые дома, как российская артиллерия накрыла их позиции, а войска открыли по ним огонь со скрытых позиций.

Снаряды падали один за другим, дома начали разрушаться вокруг. Несмотря на интенсивность обстрела, двое саперов продолжали проверять первый захваченный дом на наличие мин и мин-ловушек, даже когда в него неоднократно попадали снаряды. Штурмовики начали падать замертво вокруг них. От одного из взрывов Сергей оказался под завалами, но его вытащили и он продолжил работать.

Потом все повторилось. Саперы снова вылезли из-под завалов и попытались выполнить свою работу. К тому времени четверо из десяти штурмовиков были мертвы.

Тогда Артура выбило из дверей одним взрывом снаряда, а когда он попытался подняться, его свалило другим. Сергея осколками ранило в горло и руку – и он умер. Артура, в полубессознательном состоянии шестеро бойцов штурмовой группы затащили обратно в "Брэдли" и эвакуировали.

Артур тогда получил тяжелую контузию, он вышел из больницы только неделю назад. Взрывы снарядов заметно замедлили его речь, однако Артур уже вернулся к работе на минных полях.

В отчете, опубликованном на прошлой неделе британским Королевским институтом объединенных служб (RUSI), отмечается, что минные поля вдоль российской "линии Суровикина" были расширены с обычной глубины 120 метров до 500 метров.

Минные поля состоят из слоев противотанковых мин ТМ-62 советских времен – иногда тройных, чтобы максимизировать разрушительную силу (саперы называют этот прием "гамбургер") – и противопехотных мин ПМН в сочетании с устройствами нового поколения и минами-ловушками.

Прикрытые российской артиллерией, эти мины неоднократно останавливали украинские штурмовые операции вдоль главной оси контрнаступления к югу от Орехова.