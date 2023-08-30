Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции историю успеха контрнаступления украинских защитников в селе Роботино в Запорожской области.

Источник: речь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на конференции послов Франции, которую цитирует МИД

Прямая речь Кулебы: "Прямо сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Это чрезвычайно сложно. Количество минных полей и фортификаций беспрецедентно. Российские дроны, вертолеты и самолеты доминируют в воздухе. Но нам постепенно удается.

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Несколько дней назад мы прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Роботино".

Детали: Кулеба рассказал дипломатам, как это стало возможным.

По его словам, несколько месяцев одно украинское подразделение вело непрерывные штурмы на этом участке фронта, из-за истощения и потерь в какой-то момент оно потеряло способность продолжать наступление – и тогда были приняты "радикальные решения": в подразделении сменили руководство.

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Министр рассказал, что новый командир попросил собрать мотивированных и готовых выполнять боевые задачи бойцов. Была создана сводная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но все они имели знания и волю к победе.

По словам Кулебы, благодаря лидерству командиров и сержантов эта группа наладила "горизонтальные связи" со смежными подразделениями и приступила к работе на линии соприкосновения.

Прямая речь: "За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин.

Наконец, подразделение добралось до полосы деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово – "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят самые большие трагедии и героизм войны. Так вот, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление.

Впоследствии эта группа прошла еще 10 километров с рюкзаками по 35-40 килограммов веса по минным полям. Они успели лишь коротко перевести дыхание и сразу пошли на штурм укрепленных российских позиций, выбили врага оттуда и продержались до подхода основных сил.

Всего за 40 дней это подразделение провело шесть штурмов и две разведки. Группа из 31 человека выполнила работу целого батальона, который должен был бы состоять где-то из 400 человек. Потери составили 7 раненых, из которых только один тяжелый, который наступил на мину.

Фактически, работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Роботино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом".

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