Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 

Елена РощинаСреда, 30 августа 2023, 12:13
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Флаг Украины над Роботино, поднятый 23.08.2023, скриншот из видео, обнародованного Валерием Залужным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции историю успеха контрнаступления украинских защитников в селе Роботино в Запорожской области. 

Источник: речь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на конференции послов Франции, которую цитирует МИД

Прямая речь Кулебы: "Прямо сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Это чрезвычайно сложно. Количество минных полей и фортификаций беспрецедентно. Российские дроны, вертолеты и самолеты доминируют в воздухе. Но нам постепенно удается.

Реклама:

Несколько дней назад мы прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Роботино".

Детали: Кулеба рассказал дипломатам, как это стало возможным. 

По его словам, несколько месяцев одно украинское подразделение вело непрерывные штурмы на этом участке фронта, из-за истощения и потерь в какой-то момент оно потеряло способность продолжать наступление – и тогда были приняты "радикальные решения": в подразделении сменили руководство. 

ВИДЕО ДНЯ

Министр рассказал, что новый командир попросил собрать мотивированных и готовых выполнять боевые задачи бойцов. Была создана сводная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но все они имели знания и волю к победе.

По словам Кулебы, благодаря лидерству командиров и сержантов эта группа наладила "горизонтальные связи" со смежными подразделениями и приступила к работе на линии соприкосновения.

Прямая речь: "За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин. 

Наконец, подразделение добралось до полосы деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово – "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят самые большие трагедии и героизм войны. Так вот, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление.

Впоследствии эта группа прошла еще 10 километров с рюкзаками по 35-40 килограммов веса по минным полям. Они успели лишь коротко перевести дыхание и сразу пошли на штурм укрепленных российских позиций, выбили врага оттуда и продержались до подхода основных сил.

Всего за 40 дней это подразделение провело шесть штурмов и две разведки. Группа из 31 человека выполнила работу целого батальона, который должен был бы состоять где-то из 400 человек. Потери составили 7 раненых, из которых только один тяжелый, который наступил на мину.

Фактически, работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Роботино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом".

Предыстория: 

  • Силы обороны Украины пытаются продвигаться с контрнаступлением в направлении Токмака и Мелитополя в Запорожской области. 
  • 22 августа стало известно, что украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне тогда обстреливали село из артиллерии.
  • 23 августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех в направлении Новопрокоповки к югу от Роботино и закрепляются на достигнутых рубежах.
  • 23 августа, в День государственного флага Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео из Роботино: над селом уже развевался украинский флаг.
  • 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны полностью освободили село Роботино.

Темы: контрнаступлениеЗапорожская областьКулеба ДмитрийВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
контрнаступление
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
Все новости...
Реклама: