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В Херсоне поймали корректировщицу: работала на депутата из РФ

Ирина БалачукЧетверг, 14 сентября 2023, 11:02
В Херсоне поймали корректировщицу: работала на депутата из РФ
Фото иллюстративное из Telegram СБУ

Киберспециалисты СБУ задержали в Херсоне информаторку депутата Госдумы России Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона, женщина помогала корректировать вражеские удары по городу.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Злоумышленницей оказалась местная жительница, которая в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата. После освобождения города она дистанционно предложила ему свою "помощь" в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины".

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Детали: Злоумышленница обходила улицы, фиксировала, где стоят украинские подразделения, и пересылала информацию на интернет-ресурс Кастюкевича.

По данным СБУ, таким образом летом этого года вражеская информаторка скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

Ее задержали при попытке передачи новых разведданных депутату РФ.

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Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу России.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Женщина находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Темы: ХерсонвойнаСБУ
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