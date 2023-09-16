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Враг бьет по гражданским объектам – сводка Генштаба

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 07:30
Враг бьет по гражданским объектам – сводка Генштаба
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, осуществляют обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. 

Источник: утренняя сводка Генштаба в Facebook

Детали: В результате таких террористических действий врага есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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За последние сутки ВСУ имели успех в районе Клищеевки Донецкой области, а также возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", все уничтожили средства противовоздушной обороны Украины.

Авиационным ударам подверглись Черниговская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь в течение минувших суток враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем поражено 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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