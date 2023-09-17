Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги с рекордом сезона

Украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Этап в американском Юджине стал последним в нынешнем сезоне. Его участниками стали лучшие спортсмены по итогам предыдущих 13 этапов.

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В финал главного коммерческого соревнования по легкой атлетике в прыжках в высоту пробились три украинки: Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Геращенко начинала соревнования в США в статусе лидера сезона Бриллиантовой лиги в этой дисциплине. Магучих - как действующая чемпионка финала 2022 года и победительница нынешнего чемпионата мира в Будапеште.

Всего участницами финала в Юджине в секторе женских прыжков в высоту стали семь легкоатлеток.

Первыми среди украинок начали соревнования Геращенко и Левченко, которые без ошибок выполнили прыжки на высоте 1.83 м и 1.86 м.

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Магучих выполнила первый прыжок на высоте 1.91 м, которую взяла в первой попытке. Зато Левченко преодолела ее в третьей, а Геращенко не выполнила ни одного удачного прыжка и выбыла из соревнований и заняла седьмое место.

Планку на высоте 1.95 метра Магучих перепрыгнула в первой попытке. Однако на этой высоте из борьбы выбыла Юлия Левченко, которая не смогла взять планку с трех попыток.

Борьба за награды развернулась между Магучих, Олислагерс и Топич. На высоте 1.98 м сербка и австралийка выполнили неудачный прыжок в первой попытке. Зато украинка взяла высоту в первом же прыжке.

Первой борьбу за победу в финале выбыла Топич, которая не смогла в итоге преодолеть высоту 1.98 метра. Зато Олислагерс взяла планку на высоте 1.98 м в третьем прыжке.

Соперницы продолжили борьбу за победу на высоте 2.01 м, которую автралийка и украинка взяли в первом прыжке.

Планку 2.03 м Олислагерс не преодолела за две попытки, тогда как Магучих взяла ее во второй попытке и установила новый рекорд сезона в мире. В третьем прыжке Никола повторила результат украинки и обновила собственный лучший показатель в карьере.

Все три прыжка Олислагерс и Магучих на высоте 2.05 метра оказались неудачными. Однако благодаря предыдущим прыжкам чемпионкой стала украинка.

В сезоне-2023 украинские легкоатлеты получили 16 наград Бриллиантовой лиги различных сортов. В частности, "золото" боролись Магучих (Рабат, Сямэн и Брюссель) и Геращенко (Хожув) в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Всего в финале Бриллиантовой лиги разыграют по 16 комплектов наград среди мужчин и женщин во всех легкоатлетических дисциплинах серии.

Финал сезона Бриллиантовой лиги-2023 пропустила Марина Бех-Романчук, которая отобралась на этап в Юджине в тройном прыжке и в прыжках в длину. Однако украинка не соревновалась в США из-за болезни.