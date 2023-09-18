Россия ночью задействовала беспрецедентное количество авиации – Игнат

Россия задействовала беспрецедентное количество авиации для ночной атаки на Украину.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации: несколько десятков бортов. Нетипично (они - ред.) именно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые атаковали Украину вместе теми средствами, о которых мы с вами говорили: крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой".

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Детали: Игнат добавил, что именно поэтому истребители F-16, которые должна получить Украина, не должны уступать российским самолетам по тактико-техническим характеристикам.

Также Игнат объяснил, почему Воздушным силам трудно сбивать "Шахеды".

Прямая речь: "Не всегда есть там средства поражения, которые противник пытается обойти. Ну и в конце концов удары противник планирует заранее. Он пытается поразить объекты, которые мы защищаем и прокладывает маршруты именно таким образом".

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... Да (сбили - ред.) не все "Шахеды". Но ведь и направления враг выбирает разные. И атаки с разных направлений по разным маршрутам. Атакована Одесская, Николаевская область "Шахедами". Ну а ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской областях и в Хмельницкой области".

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