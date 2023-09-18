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Тысячи российских элитных десантников перебросили под Роботино как пехоту − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 10:07
Тысячи российских элитных десантников перебросили под Роботино как пехоту − разведка Британии
Скриншот из deepstatemap.live

Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери на Ореховском направлении, дополнительными Воздушно-десантными подразделениями в течение последних двух недель.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 18 сентября

Детали: Разведка указывает, что сейчас по меньшей мере пять полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Роботино.

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В полном составе эта группировка должна насчитывать около 10 000 элитных десантников. Однако эти подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы.

Руководство ВДВ, скорее всего, будет считать текущую ситуацию крайне неудовлетворительной.

На протяжении всей войны российское командование пыталось восстановить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Но под Роботиным десантников используют как пехоту для усиления перегруженных сухопутных войск.

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Предыстория:

  • Ранее разведка МО Великобритании сообщала, что российские войска готовятся к украинскому наступлению на город Токмак в Запорожской области.

Темы: РосcияЗапорожская областьвойнаразведка
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