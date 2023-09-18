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Латвия вскоре попросит тысячи россиян покинуть страну

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 11:02
Латвия вскоре попросит тысячи россиян покинуть страну
ФОТО PIXABAY.COM

Около 3600 граждан России должны на следующей неделе получить уведомление о необходимости покинуть Латвию в течение трех месяцев.

Источник: представитель Управления по делам гражданства и миграции (УСГМ) Майра Розе в заявлении телеканала TV3, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По словам представительницы УСГМ, столько людей не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявку. Для того чтобы покинуть страну, у них будет 90 дней.

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Прямая речь: "В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться - мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен".

... Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попробовать получить разрешение без послаблений - как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии".

Больше деталей: Из 25 тысяч граждан РФ, которые подпадают под действие нового закона, 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии.

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Что предшествовало:

  • Кроме того, тысяча человек подала заявление на получение вида на жительство, поскольку не знала, что Сейм продолжит возможность сдачи экзамена. На повторный экзамен подали заявку 6700 человек.
  • Ранее Сейм Латвии во втором, окончательном чтении принял изменения в закон об иммиграции, согласно которым для получения постоянного вида на жительство срок на сдачу экзамена по государственному языку российским гражданам продлевается на два года.
  • В начале месяца сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.
  • 80 человек из тех, кто успешно сдал языковой экзамен, не получили удостоверения из-за выявленных рисков безопасности.

Темы: ЛатвияРосcия
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