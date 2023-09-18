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На момент вторжения РФ на юге было 1,5 тысячи защитников против более 20 тысяч захватчиков

Елена Рощина, Евгений БудерацкийПонедельник, 18 сентября 2023, 11:58
На момент вторжения РФ на юге было 1,5 тысячи защитников против более 20 тысяч захватчиков
Андрей Соколов, фото из архива Елены Мокренчук

На начало полномасштабного вторжения России в Украину для защиты юга было около 1,5 тысячи военных – в основном в Херсонской области, тогда как россияне имели до 20 тысяч человек и полное преимущество в технике тоже раз в 20.

Источник: генерал-майор Андрей Соколов, который на начало вторжения был заместителем командующего ОК "Юг" и руководил группировкой войск "Юг", в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Группировка "Юг" была основана на ротационной основе. То есть одни люди приходили, потом они заменялись другими людьми. Если брать общую численность боевых общевойсковых подразделений, на момент вторжения было где-то 1,5 тысячи человек.

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В частности, в 59-й бригаде личный состав примерно насчитывал 1300 человек. Почему так мало? Потому что бригада перед этим вышла из зоны ООС, где-то в декабре, и находилась на восстановлении боеспособности. Процесс восстановления еще не завершился, когда их назначили в состав нашей группировки. Они были перемещены на Алешковские пески на полигон. Укомплектованность этой бригады была где-то до 60%.

Артиллерия имела неполный состав, потому что два дивизиона находились на обучении в "Девичках" (полигон в Киевской области – УП), группа инженерного обеспечения – это саперы – также находилась на обучении в Каменец-Подольском.

Плюс еще было где-то 250 человек в 137-м батальоне морской пехоты, который был укомплектован тоже на 50%. И из этих 250 человек часть – срочники, которые вели стабилизационные действия на границе с Крымом".

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Детали: Соколов пояснил, что стабилизационные действия предусматривали, что люди были растянуты на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было незаконного пересечения.

По его словам, около одного взвода (15-45 человек – УП) находились в опорном пункте перед мостом Чонгар, еще до взвода было у КПВВ "Каланчак", еще один взводный опорный пункт был возле села Каиры – это Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан".

Фактически три опорных пункта встречали противника в первый день полномасштабной войны.

Прямая речь: "Безусловно, этого было недостаточно даже для ведения стабилизационной операции. 

Во время обострения предполагалось иметь до двух бригад: одна на Херсонском направлении должна была выполнять задачи, вести стабилизационные действия, одна – на Мелитопольском. И один батальон, который как передовое подразделение стоял непосредственно на границе. Но я даже этих сил не имел, имел только одну бригаду.

На Мелитопольском направлении вообще не было сил. Я туда отправил свой резерв, танковую роту, чтобы хоть как-то его прикрыть".

Детали: По словам Сколова, он докладывал о нехватке сил "на командующего Объединенных сил" Сергея Наева. По его мнению, усиление на юге не произошло, потому что было недостаточно сил и средств, ведь противник сосредоточил свои войска на большом участке от Беларуси до Крыма. 

Полторы тысячи человек – это была группировка на ведение стабилизационных действий.

Если бы противник действовал диверсионными группами, незаконными формированиями, если бы ситуация развивалась, как на востоке в 2014-м году, тогда должно было бы быть две бригады.

"Еще был отдельный план на оборону. Там предполагалось 4 бригады: две механизированные или общевойсковые и две бригады ТрО. Понимаете: 4 бригады в плане и одна бригада в реальности. Безусловно, этого недостаточно", – сказал Соколов.

Должны были быть 2 бригады ТрО, Херсонская и Запорожская, но они на начало войны даже не были собраны. Запорожскую 110-ю бригаду ТрО Соколов получил в свое подчинение в конце суток 24 февраля 2022 года, а Херсонская бригада так и не поступила в его распоряжение, потому что не была собрана.

23 февраля Соколов получил от руководства приказ выйти бригадой и занять оборонительные рубежи, он дал ей приказ выйти с полигона под Олешками, но бойцы не успели занять оборону. Подготовленных позиций на тех рубежах, куда они должны были идти, не было.

"Позиции, которые занимал 137-й батальон непосредственно на границе с Крымом, были оборудованы, и мы их совершенствовали постоянно (с 2014 года – ред.). А уже оборонительные позиции в глубину были практически только на бумаге", – пояснил Соколов.

Прямая речь: "Я получил доклад от командира 137-го батальона, что противник начал движение механизированными колоннами в нашу сторону через границу (24 февраля). Соответственно, я подал команду им действовать согласно плану на отход. А кто не получил команду, те действовали самостоятельно. Это было спланировано и обсуждено заранее...

59-я бригада, к сожалению, так и не смогла выйти на свои оборонительные рубежи, не успела, не хватало времени. Они войну встретили фактически в пределах 241-го полигона в Олешках.

Когда я понял, что они не успеют выйти на рубежи, потому что противник уже активно продвигается, я дал команду переходить к обороне там, где они находятся. Частично это было выполнено, но под влиянием противника бригада начала отходить уже на правый берег (Днепра - ред.)".

Детали: По словам генерал-майора, на юг тогда наступали ориентировочно 25 батальонно-тактических групп российских захватчиков – это до 20 тысяч личного состава, но также система управления и "более массивные объединения, которые имеют и артиллерию, и средства ПВО, и подразделения разведки, и инженерные, РЭБ".

Против защитников Украины действовал 22-й армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58-й армии северо-кавказской, наиболее подготовленной, и где-то до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии. Это и артиллерия, и воздушный компонент где-то до 140 самолетов и 60 вертолетов, и корабельный состав Черноморского флота РФ.

По словам Соколова, у врага было полное преимущество и в личном составе, и в технике. Кроме того, украинское ПВО в первый день никак себя не проявило, поэтому противник имел полное преимущество в воздухе на юге.

Напомним: В начале февраля 2022 года американская разведка сообщала, что в России рассматривали 9 возможных вариантов военного вторжения в Украину и планировали захватить Киев в течение двух суток.

Россия очень быстро захватила Геническ, Мелитополь, Бердянск, взяла в осаду Мариуполь на побережье Азовского моря, а также Херсон и города Херсонской области на побережье Черного моря.

Темы: войнаХерсонская областьЗапорожская область
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