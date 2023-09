Президенты стран Балтии обсудили с генсеком ООН экспорт украинского зерна

Президенты государств Балтии на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подняли вопрос о ситуации с экспортом украинского зерна, обсудили возможность пользования балтийскими портами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщения о встречах

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что на встрече с генсеком ООН сфокусировался на вопросе о том, как обеспечить доставку украинского зерна в те страны, которым без него грозит голод.

