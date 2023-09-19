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Эрдоган заявил, что Россия и Запад "надежны одинаково"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 11:53
Эрдоган заявил, что Россия и Запад надежны одинаково
Реджеп Тайип Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, где он участвует в Генеральной ассамблее ООН, заявил, что доверяет России так же, как и западным странам.

Источник: Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании PBS, цитирует "Европейская правда"

Детали: Комментируя свою недавнюю встречу с Владимиром Путиным, Эрдоган сказал, что ему не удалось склонить президента России восстановить Черноморскую зерновую инициативу для Украины, но он добился от РФ обязательства поставить 1 миллион тонн зерна в Африку.

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"У меня нет причин не доверять им (россиянам – ред.)", – сказал Эрдоган.

Прямая речь: "Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение последних 50 лет мы ждали на пороге ЕС, и в этот момент я доверяю России так же, как и Западу".

Детали: Эрдоган также выразил веру в то, что диктатор Путин хочет завершения войны против Украины: "Путин на стороне скорейшего прекращения этой войны. Вот что он сказал. И я верю его словам".

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Этому предшествовало: Накануне визита в Нью-Йорк Эрдоган сказал, что Анкара может "порвать" с Европейским Союзом, если это будет необходимо.

Однако на мероприятии 18 сентября турецкий лидер уже сказал: "Мы видим, что открылось окно возможностей для оживления отношений между Турцией и Европейским Союзом в критический период... Мы продолжаем подчеркивать важность оживления процесса вступления Турции в ЕС".

На прошлой неделе Турция раскритиковала доклад Европейского парламента, который настоял на сотрудничестве Анкары с ЕС во введении санкций против России.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.

Темы: ЭрдоганТурцияРосcияЕС
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