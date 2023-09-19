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Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 13:11
Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана, фото с сайта ведомства - mod.gov.az

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

Источник: Минобороны Азербайджана, цитирует "Европейская правда"

Детали: Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, мероприятия начали "с целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения".

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Как заявили в министерстве, в рамках мероприятий "с применением высокоточного оружия" на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

О мерах проинформировали командование "миротворческого контингента" Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра, говорится в заявлении.

"Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводят только легитимные военные цели", – сказано в сообщении.

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В министерстве отдельно заявили об усилении напряженности в последние месяцы из-за "систематических обстрелов позиций Азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжении минирования территорий, проведении работ по инженерному совершенствованию боевых позиций, а также увеличения количества окопов и блиндажей".

Этому предшествовало: В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией. 

На фоне угрозы эскалации Пашинян заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном.

Темы: АзербайджанНагорный КарабахАрмения
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