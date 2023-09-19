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Дания и другие страны передадут Украине дополнительные 45 танков

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 13:34
Дания и другие страны передадут Украине дополнительные 45 танков
ТАНК LEOPARD. ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Дании сообщил, что его страна совместно с другими закупает дополнительные 45 танков для Украины.

Источник: министр обороны Трольс Лунд Поульсен, "Европейская правда" со ссылкой на издание Politiken

Детали: Партия будет состоять из 30 танков Leopard 1, а также из 15 танков T-72. Их покупают в сотрудничестве с другими странами, сказал Поульсен.

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"Это происходит в сотрудничестве с другими странами, которые имеют доступ к имеющимся у них танкам", – сказал министр по прибытии на базу "Рамштайн" в Германии, где проходит встреча контактной группы по поддержке Украины оружием.

Напомним: 

  • Ранее Дания приобрела и решила передать Украине 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. В начале сентября первые 10 из 100 подаренных танков Leopard 1 прибыли в Украину после месяцев задержки.
  • Это впервые Дания передает танки Т-72, преимуществом которых называют то, что украинские военные имеют опыт работы с ними, а потому их не нужно обучать.
  • Передачу танков финансируют за счет фонда "Украина", а точнее пакетом на сумму 5,8 млрд крон – почти 800 млн евро – о чем было объявлено на прошлой неделе.
  • Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен объяснял, что этот пакет открывает "новую фазу" в датской помощи для Украины. Страна отдала непосредственно оружием большинство того, что могла отдать из своих запасов, поэтому в дальнейшем Копенгаген планирует сосредоточиться на закупках в соответствии с актуальными потребностями Украины совместно с другими союзниками.
  • Министр обороны Трольс Лунд Поульсен не стал раскрывать, в сотрудничестве с какими странами планируются закупки.

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Темы: ДаниявойнатанкиУкраина
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