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ГБР взялось за военных, которые издевались над мужчиной в военкомате на Львовщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 19 сентября 2023, 16:34
ГБР взялось за военных, которые издевались над мужчиной в военкомате на Львовщине
Скрин из видео в анонимных Telegram-каналах

Государственное бюро расследований открыло производство относительно издевательств в военкомате Самбора на Львовщине после обнародования в сети видео с избиением вооруженным военным человека в штатском из Харькова.

Источник: пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП, пресс-служба ГБР, анонимные Telegram-каналы

Детали: Днем в сети появилась видеозапись, на которой мужчина в военной форме в помещении бьет и ругает другого мужчину - в гражданском. Сообщалось, что на видео - военкомат города Самбор Львовской области.

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Держа предмет, похожий на пистолет, он угрожал якобы гражданскому, что того "бросят в багажник и закопают". Ему и еще одному мужчине, который скрыто снимал этот инцидент на камеру, он сказал "подниматься", а потом добавил, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще как минимум двое мужчин в форме, которые не остановили избиение. 

На втором видео мужчина в штатском почти шепотом сам говорит на камеру:

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь пострадавшего: Я (имя и фамилия - ред.) здесь живу. В ТЦК меня удерживают. Я сам из города Харьков (дата рождения - ред.). Уже шестые сутки меня здесь удерживают. Не знаю, отпустят ли меня.

... Много не могу говорить. Они забрали телефон. В телефоне есть много видео. Он заблокирован у меня. Они не вскроют его. Я потом все предоставлю: и с военными ссоры, и другое. Помогите, пожалуйста".

Больше деталей: На третьем видео тот же человек, у которого на шее и груди уже якобы кровь, показывает на камеру кровавое пятно на стене. Он шепотом отмечает, что это его кровь, которая должна доказать, что он действительно там был. По его словам, его в этот день избили.

Через несколько часов после обнародования этих видеозаписей в сети пресс-служба Львовского областного военкомата сообщила, что назначила служебную проверку и военнослужащих отстранили на ее время.

Дословно военкомат: "В сети интернет распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом. 

На видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств". 

Больше деталей: Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование инцидента.

Дословно ГБР: "Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки. 

Открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины). Работники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента".

Темы: ЛьвовщинаТЦКГБР
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