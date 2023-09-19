Британия после "Рамштайна" пообещала Украине дополнительные артиллерийские снаряды

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во вторник после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины пообещал десятки тысяч артиллерийских снарядов для украинских сил до конца года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой заявление британского Минобороны

Детали: Заявление Шаппса прозвучало на фоне отправки 300-тысячного артиллерийского снаряда. По его словам, британская помощь позволит Украине "защитить себя от неспровоцированного российского вторжения и вернуть незаконно оккупированные территории".

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"Чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для защиты с приближением зимы, мы также определили, как Великобритания будет двигаться дальше в ближайшие месяцы в наших приоритетных сферах поддержки, в частности противовоздушной обороне, дальнобойного оружия и обучения", – сказал британский министр.

Руководитель штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин в свою очередь сказал, что "Путину стоит волноваться".

"Это ощутимая демонстрация неизменной решимости международного сообщества предоставлять Украине военную поддержку, в которой она нуждается в течение зимы и до 2024 года", – добавил он.

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Согласно данным британского Минобороны, на сегодня Британия отправила Украине более 12 тысяч единиц противотанкового оружия, 300 тысяч артиллерийских боеприпасов, тысячи ракет противовоздушной обороны, самоходные артиллерийские установки.

Также Киев получил от Лондона более 200 тысяч единиц нелетального военного оборудования, в частности одежду для экстремально холодной погоды, оборудование для обнаружения мин и генераторы промышленной мощности.

Согласно западным оценкам, Украина использует до 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в день. И уже в феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.

Соединенные Штаты стремятся существенно нарастить производство артиллерийских снарядов – до 100 тысяч в месяц в 2025 году – ввиду того, что они быстро расходуются в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.