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В Армении продолжаются столкновения под зданием правительства

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 20:40
В Армении продолжаются столкновения под зданием правительства
Скриншот из Х 301

Протест под зданием правительства Армении в связи с "антитеррористической операцией" Баку против Карабаха перерос в столкновения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прямую трансляцию с места событий "Радио Азатутюн"

Детали: Под правительственным зданием, где собрались тысячи протестующих с требованием отставки правительства за "измену", вспыхнули столкновения с полицией.

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Люди пытаются прорваться к зданию и бросаются камнями, разбито одно окно.

Правоохранители начали применять силу. В Следственном комитете заявили, что открыли уголовные производства в связи с призывами к массовым беспорядкам.

Напомним, протест собрался также под посольством России – армяне требуют от Москвы вмешаться в ситуацию. Под посольством тоже начались столкновения с полицией.

Как известно, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

В Азербайджане заявили, что для прекращения боевых действий армянские силы в Карабахе должны сдаться, а местные власти – самораспуститься.

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