В Армении продолжаются столкновения под зданием правительства

Протест под зданием правительства Армении в связи с "антитеррористической операцией" Баку против Карабаха перерос в столкновения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прямую трансляцию с места событий "Радио Азатутюн"

Детали: Под правительственным зданием, где собрались тысячи протестующих с требованием отставки правительства за "измену", вспыхнули столкновения с полицией.

BREAKING: In Yerevan, clashes have broken out between gathered citizens and the police near the Government building.



The participants of the protest are demanding the immediate resignation of the government, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, whom they accuse of betrayal,… pic.twitter.com/OCIdYdUWu0