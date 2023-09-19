У Вірменії тривають сутички під будівлею уряду

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переріс у сутички.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пряму трансляцію з місця подій "Радіо Азатутюн"

Джерело: Під урядовою будівлею, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за "зраду", спалахнули сутички з поліцією.

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BREAKING: In Yerevan, clashes have broken out between gathered citizens and the police near the Government building.



The participants of the protest are demanding the immediate resignation of the government, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, whom they accuse of betrayal,… pic.twitter.com/OCIdYdUWu0 — 301🇦🇲 (@301arm) September 19, 2023

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD ВІДЕО ДНЯ September 19, 2023

Люди намагаються прорватися до будівлі і кидають каміння, розбите одне вікно.

Правоохоронці почали застосовувати силу. У Слідчому комітеті заявили, що відкрили кримінальні провадження у зв’язку із закликами до масових заворушень.

Нагадаємо, протест зібрався також під посольством Росії – вірмени вимагають від Москви втрутитися у ситуацію. Під посольством теж почалися сутички з поліцією.

Як відомо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

В Азербайджані заявили, що для припинення бойових дій вірменські сили у Карабаху мають здатися, а місцева влада – саморозпуститися.