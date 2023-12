У Вірменії тривають сутички під будівлею уряду

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переріс у сутички.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пряму трансляцію з місця подій "Радіо Азатутюн"

Джерело: Під урядовою будівлею, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за "зраду", спалахнули сутички з поліцією.

BREAKING: In Yerevan, clashes have broken out between gathered citizens and the police near the Government building.



The participants of the protest are demanding the immediate resignation of the government, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, whom they accuse of betrayal,… pic.twitter.com/OCIdYdUWu0