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У Вірменії тривають сутички під будівлею уряду

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 20:40
У Вірменії тривають сутички під будівлею уряду
Скриншот з Х 301

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переріс у сутички.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пряму трансляцію з місця подій "Радіо Азатутюн"

Джерело: Під урядовою будівлею, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за "зраду", спалахнули сутички з поліцією.

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Люди намагаються прорватися до будівлі і кидають каміння, розбите одне вікно. 

Правоохоронці почали застосовувати силу.  У Слідчому комітеті заявили, що відкрили кримінальні провадження у зв’язку із закликами до масових заворушень.

Нагадаємо, протест зібрався також під посольством Росії – вірмени вимагають від Москви втрутитися у ситуацію. Під посольством теж почалися сутички з поліцією.

Як відомо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки. 

В Азербайджані заявили, що для припинення бойових дій вірменські сили у Карабаху мають здатися, а місцева влада – саморозпуститися.

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