Коломойскому избирали меру пресечения в закрытом режиме
Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому в субботу вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Источник: Суспільне, УП
Детали: Суд проходит в закрытом режиме по просьбе адвоката Коломойского, который сослался на то, что дело базируется на персональных данных.
Также сам Коломойский запретил его фотографировать во время рассмотрения дела. Судья Ковтуненко поддержал ходатайство стороны защиты.
В то же время, приговор будут зачитывать в открытом режиме.
Следует отметить, что в суд Коломойский пришел в олимпийке футбольного клуба "Днепр", владельцем которого он когда-то был.
Работникам клуба, который горожане считали гордостью Днепра, владелец долгое время не выплачивал зарплату, несмотря на то, что "Днепр" боролся за победу в Лиге Европы 2015 года.
В конце концов, из-за долгов клуб был доведен до банкротства и прекратил свое существование, а сам Коломойский в интервью СМИ рассказывал, что нет смысла вкладываться в украинский спорт.
Обновлено: Впоследствии представителей прессы пустили в зал заседаний, где ожидают решения суда. Коломойский не общается с прессой.
Обновлено: Позже Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Прокуроры собирались ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.