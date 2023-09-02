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Коломойскому избирали меру пресечения в закрытом режиме

"Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 19:37
Коломойскому избирали меру пресечения в закрытом режиме
Коломойский возле Шевченковского райсуда Киева 2 сентября, фото: Александр Магула/Суспільне

Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому в субботу вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Источник: Суспільне, УП

Детали: Суд проходит в закрытом режиме по просьбе адвоката Коломойского, который сослался на то, что дело базируется на персональных данных.

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Также сам Коломойский запретил его фотографировать во время рассмотрения дела. Судья Ковтуненко поддержал ходатайство стороны защиты.

В то же время, приговор будут зачитывать в открытом режиме.

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Следует отметить, что в суд Коломойский пришел в олимпийке футбольного клуба "Днепр", владельцем которого он когда-то был.

Работникам клуба, который горожане считали гордостью Днепра, владелец долгое время не выплачивал зарплату, несмотря на то, что "Днепр" боролся за победу в Лиге Европы 2015 года.

В конце концов, из-за долгов клуб был доведен до банкротства и прекратил свое существование, а сам Коломойский в интервью СМИ рассказывал, что нет смысла вкладываться в украинский спорт.

Обновлено: Впоследствии представителей прессы пустили в зал заседаний, где ожидают решения суда. Коломойский не общается с прессой.

 
фото: Роман Кравец, УП
 
фото: Роман Кравец, УП

Обновлено: Позже Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Прокуроры собирались ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.

Темы: Коломойскийсуд
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