Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд арестовал Коломойского с возможностью залога

Катерина Тищенко, Роман КравецСуббота, 2 сентября 2023, 20:37
Суд арестовал Коломойского с возможностью залога
Коломойский в суде 2 сентября, фото: Роман Кравец, УП

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

Источник: корреспондент УП из зала суда, защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии журналистам

Детали: Ходатайство детектива БЭБ по применению к Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей было удовлетворено частично.

Ему определена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней – до 31 октября включительно. Судья постановил взять его под стражу в зале суда.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, размер залога определен как 190 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 509 миллионов 960 тысяч гривен.

После оглашения решения прокурор от комментариев отказался. Сам Коломойский не сказал ни слова.

Коломойский после оглашения решения о мере пресечения
Коломойский после оглашения решения о мере пресечения
фото: Роман Кравец, УП

Обновлено: Защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии УП заявил, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение об избрании меры пресечения.

"Мы сейчас не рассматриваем вопрос о внесении залога. Мы будем ждать полное решение суда. И, конечно же, будем подавать апелляцию", - сказал он.

Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Прокуроры собирались ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.

Шевченковский райсуд Киева избирал Коломойскому меру пресечения в закрытом режиме по просьбе адвоката олигарха. Однако на оглашение решения журналистов пустили.

Темы: Коломойскийсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Давайте подождем" – ГУР о подтверждении смерти Пригожина

обновленоОтключение Starlink: Маск передал биографу частную переписку с вице-премьером Федоровым

аудиоВзрывы вместо выборов: за "бавовной" в Бердянске стоит СБУ - источники

УП встретила зятя Червоненко дома у российского олигарха

Дело БЭБ против Коломойского появилось, когда НАБУ уже готовило подозрение

Доли в компаниях, тысячи объектов недвижимости и авто: НАБУ и САП арестовали имущество Коломойского

Все новости...
Коломойский
Коломойскому избирали меру пресечения в закрытом режиме
Коломойскому вручили подозрение
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Последние новости
02:36
США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине – СМИ
01:40
МАГАТЭ наблюдает усиление военной активности вокруг ЗАЭС
00:58
В оккупированном городе Пологи на Запорожье уничтожен штаб партии "Единая Россия" – Федоров
00:32
"Давайте подождем" – ГУР о подтверждении смерти Пригожина
23:57
Словакия первой в Европе получит модернизированный F-16
23:51
Зеленский ввел Умерова в состав ставки и СНБО
23:36
Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года – Стефанишина
23:24
Молдова осуждает псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
23:01
В ГУР считают, что информацию о Маске и работе Starlink над Крымом надо проверить
22:55
Премьер Литвы прогнозирует споры о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине
Все новости...
Реклама: