Суд арестовал Коломойского с возможностью залога

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

Источник: корреспондент УП из зала суда, защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии журналистам

Коломойського беруть під вартою з можливістю внесення застави 509 млн грн pic.twitter.com/k7QDkJupX9 Реклама: September 2, 2023

Детали: Ходатайство детектива БЭБ по применению к Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей было удовлетворено частично.

Ему определена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней – до 31 октября включительно. Судья постановил взять его под стражу в зале суда.

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В то же время, размер залога определен как 190 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 509 миллионов 960 тысяч гривен.

Прокурор показово відмовився від коментарів у справі Коломойського pic.twitter.com/48KJkgYrNK — Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

После оглашения решения прокурор от комментариев отказался. Сам Коломойский не сказал ни слова.

Коломойский после оглашения решения о мере пресечения фото: Роман Кравец, УП

Коломойський покидає суд pic.twitter.com/abBedHcgqP — Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

Обновлено: Защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии УП заявил, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение об избрании меры пресечения.

"Мы сейчас не рассматриваем вопрос о внесении залога. Мы будем ждать полное решение суда. И, конечно же, будем подавать апелляцию", - сказал он.

Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Прокуроры собирались ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.

Шевченковский райсуд Киева избирал Коломойскому меру пресечения в закрытом режиме по просьбе адвоката олигарха. Однако на оглашение решения журналистов пустили.