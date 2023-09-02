Суд арестовал Коломойского с возможностью залога
Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
Источник: корреспондент УП из зала суда, защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии журналистам
Коломойського беруть під вартою з можливістю внесення застави 509 млн грн pic.twitter.com/k7QDkJupX9Реклама:— Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023
Детали: Ходатайство детектива БЭБ по применению к Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей было удовлетворено частично.
Ему определена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней – до 31 октября включительно. Судья постановил взять его под стражу в зале суда.
В то же время, размер залога определен как 190 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 509 миллионов 960 тысяч гривен.
Прокурор показово відмовився від коментарів у справі Коломойського pic.twitter.com/48KJkgYrNK— Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023
После оглашения решения прокурор от комментариев отказался. Сам Коломойский не сказал ни слова.
Коломойський покидає суд pic.twitter.com/abBedHcgqP— Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023
Обновлено: Защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии УП заявил, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение об избрании меры пресечения.
"Мы сейчас не рассматриваем вопрос о внесении залога. Мы будем ждать полное решение суда. И, конечно же, будем подавать апелляцию", - сказал он.
Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Прокуроры собирались ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.
Шевченковский райсуд Киева избирал Коломойскому меру пресечения в закрытом режиме по просьбе адвоката олигарха. Однако на оглашение решения журналистов пустили.