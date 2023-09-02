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Суд арестовал Коломойского с возможностью залога

Катерина Тищенко, Роман КравецСуббота, 2 сентября 2023, 20:37
Суд арестовал Коломойского с возможностью залога
Коломойский в суде 2 сентября, фото: Роман Кравец, УП

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

Источник: корреспондент УП из зала суда, защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии журналистам

Детали: Ходатайство детектива БЭБ по применению к Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей было удовлетворено частично.

Ему определена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней – до 31 октября включительно. Судья постановил взять его под стражу в зале суда.

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В то же время, размер залога определен как 190 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 509 миллионов 960 тысяч гривен.

После оглашения решения прокурор от комментариев отказался. Сам Коломойский не сказал ни слова.

Коломойский после оглашения решения о мере пресечения
Коломойский после оглашения решения о мере пресечения
фото: Роман Кравец, УП

Обновлено: Защитник Коломойского Александр Лысак в комментарии УП заявил, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение об избрании меры пресечения.

"Мы сейчас не рассматриваем вопрос о внесении залога. Мы будем ждать полное решение суда. И, конечно же, будем подавать апелляцию", - сказал он.

Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Прокуроры собирались ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.

Шевченковский райсуд Киева избирал Коломойскому меру пресечения в закрытом режиме по просьбе адвоката олигарха. Однако на оглашение решения журналистов пустили.

Темы: Коломойскийсуд
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