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Зеленский: Не будет многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто ставил себя выше закона

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 21:12
Зеленский: Не будет многолетнего как всегда в отношении тех, кто ставил себя выше закона
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата дела, которые десятилетиями тормозились.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Безусловно, мы защитим Украину, вернем свободу всей земле и каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы те же, демократия, наверное, такая же бурная, свобода одна из крупнейших в Европе, как и всегда, но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил.

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Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть, так будет".

Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

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Темы: Зеленский
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