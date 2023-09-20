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Суд над РФ в Гааге: 32 страны в третий день слушаний выступают в поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 14:48
Суд над РФ в Гааге: 32 страны в третий день слушаний выступают в поддержку Украины

В Международном суде ООН в Гааге продолжаются публичные слушания по делу о злоупотреблении Россией Конвенцией о запрещении геноцида: в третий день слушаний в суде выступают 32 государства.

Источники: "Европейская правда", которая ссылается на корреспондента "Укринформа" из Гааги

Детали: 32 государства присоединились к этому делу, чтобы поддержать Украину. Это беспрецедентное количество стран, участвующих в процессе.

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Речь идет о 26 государствах-членах Европейского Союза, кроме Венгрии, а также об Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии, Лихтенштейне и Великобритании.

Первым словом в суде имела Германия, второй была Австралия, третьим выступал представитель группы стран, а именно Австрии, Чехии, Словакии и Лихтенштейна, также совместно была представлена позиция Бельгии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Румынии и Швеции.

Затем выступала Болгария, после нее слово взяли Канада и Нидерланды. После этого был объявлен перерыв.

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На выступление представителя одной страны выделено 10 минут, на выступление представителя группы стран – 15 минут.

В своих выступлениях страны представляли свое видение дела и приводили статьи Конвенции, непосредственно относящиеся к иску Украины.

Также некоторые представители подчеркивали, что приняли участие в деле как стороны Конвенции.

Слушания по делу против России по обвинениям о нарушении ею Конвенции о запрете геноцида начались во Дворце мира в Гааге 18 сентября.

Смотрите интервью "ЕП" с Оксаной Золотаревой, заместителем агента Украины в Международном суде, о том, что требует Украина по этому делу в Гааге.

Подробно об этом деле также говорится в статье: Как Россия отказывалась от "геноцида". Репортаж из Гааги по процессу в Международном суде.

Темы: судГаагский трибуналРосcия
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