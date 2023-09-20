Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ереване началась новая волна протестов после действий Азербайджана в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 21:52
В Ереване началась новая волна протестов после действий Азербайджана в Карабахе
Фото: Getty Images

Армянская оппозиция в среду, 20 сентября снова собрала митинг у здания правительства в Ереване в поддержку непризнанного Нагорного Карабаха, протестующие выступают против бездействия властей в регионе и выкрикивают антиправительственные лозунги.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн" і News.am

Детали: Оппозиционные партии сначала заявили о создании национального комитета, который возглавит движение за смену власти в Армении, а также разработали "план действий" для этого, который в частности предусматривает инициирование импичмента премьера Никола Пашиняна.

Реклама:

Когда политики ушли с площади перед зданием правительства Армении, часть протестующих остались и выкрикивали антиправительственные лозунги. Через некоторое время между ними и полицией начались столкновения.

ВИДЕО ДНЯ

Армянская полиция заявила, что действия граждан являются незаконными, и начала применять спецсредства для разгона протестующих.

Параллельно проходят акции протеста под посольством России в Армении, участники которых обвиняют Москву в "предательстве" из-за невмешательства после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Карабахе.

Предистория:

  • Как известно, в полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
  • Впоследствии в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.
  • В ЕС предостерегли Азербайджан от изгнания из региона местного населения и призвали достойно обращаться с армянами в Карабахе.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия

Темы: АрменияАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Армения
Президент Евросовета призвал Алиева достойно обращаться с армянами в Карабахе
Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе
ЕС предостерег Азербайджан от изгнания местного населения из Карабаха
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: