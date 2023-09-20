В Ереване началась новая волна протестов после действий Азербайджана в Карабахе

Армянская оппозиция в среду, 20 сентября снова собрала митинг у здания правительства в Ереване в поддержку непризнанного Нагорного Карабаха, протестующие выступают против бездействия властей в регионе и выкрикивают антиправительственные лозунги.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн" і News.am

Детали: Оппозиционные партии сначала заявили о создании национального комитета, который возглавит движение за смену власти в Армении, а также разработали "план действий" для этого, который в частности предусматривает инициирование импичмента премьера Никола Пашиняна.

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Когда политики ушли с площади перед зданием правительства Армении, часть протестующих остались и выкрикивали антиправительственные лозунги. Через некоторое время между ними и полицией начались столкновения.

Clashes between protesters and police began in Yerevan



Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.



One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023

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Армянская полиция заявила, что действия граждан являются незаконными, и начала применять спецсредства для разгона протестующих.

Параллельно проходят акции протеста под посольством России в Армении, участники которых обвиняют Москву в "предательстве" из-за невмешательства после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Карабахе.

Clashes between protesters and police began in Yerevan



Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.



One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023

Предистория:

Как известно, в полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Впоследствии в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

В ЕС предостерегли Азербайджан от изгнания из региона местного населения и призвали достойно обращаться с армянами в Карабахе.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия