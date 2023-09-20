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В Ереване началась новая волна протестов после действий Азербайджана в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 21:52
В Ереване началась новая волна протестов после действий Азербайджана в Карабахе
Фото: Getty Images

Армянская оппозиция в среду, 20 сентября снова собрала митинг у здания правительства в Ереване в поддержку непризнанного Нагорного Карабаха, протестующие выступают против бездействия властей в регионе и выкрикивают антиправительственные лозунги.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн" і News.am

Детали: Оппозиционные партии сначала заявили о создании национального комитета, который возглавит движение за смену власти в Армении, а также разработали "план действий" для этого, который в частности предусматривает инициирование импичмента премьера Никола Пашиняна.

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Когда политики ушли с площади перед зданием правительства Армении, часть протестующих остались и выкрикивали антиправительственные лозунги. Через некоторое время между ними и полицией начались столкновения.

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Армянская полиция заявила, что действия граждан являются незаконными, и начала применять спецсредства для разгона протестующих.

Параллельно проходят акции протеста под посольством России в Армении, участники которых обвиняют Москву в "предательстве" из-за невмешательства после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Карабахе.

Предистория:

  • Как известно, в полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
  • Впоследствии в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.
  • В ЕС предостерегли Азербайджан от изгнания из региона местного населения и призвали достойно обращаться с армянами в Карабахе.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия

Темы: АрменияАзербайджан
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