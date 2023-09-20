В Ереване началась новая волна протестов после действий Азербайджана в Карабахе
Армянская оппозиция в среду, 20 сентября снова собрала митинг у здания правительства в Ереване в поддержку непризнанного Нагорного Карабаха, протестующие выступают против бездействия властей в регионе и выкрикивают антиправительственные лозунги.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн" і News.am
Детали: Оппозиционные партии сначала заявили о создании национального комитета, который возглавит движение за смену власти в Армении, а также разработали "план действий" для этого, который в частности предусматривает инициирование импичмента премьера Никола Пашиняна.
Когда политики ушли с площади перед зданием правительства Армении, часть протестующих остались и выкрикивали антиправительственные лозунги. Через некоторое время между ними и полицией начались столкновения.
Clashes between protesters and police began in Yerevan— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023
Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.
One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA
Армянская полиция заявила, что действия граждан являются незаконными, и начала применять спецсредства для разгона протестующих.
Параллельно проходят акции протеста под посольством России в Армении, участники которых обвиняют Москву в "предательстве" из-за невмешательства после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Карабахе.
Clashes between protesters and police began in Yerevan— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023
Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.
One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA
Предистория:
- Как известно, в полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
- Впоследствии в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.
- В ЕС предостерегли Азербайджан от изгнания из региона местного населения и призвали достойно обращаться с армянами в Карабахе.
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