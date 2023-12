У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху

Вірменська опозиція в середу, 20 вересня знову зібрала мітинг біля будівлі уряду в Єревані на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху, протестувальники виступають проти бездіяльності влади у регіоні та вигукують антиурядові гасла.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на"Радио Азатутюн" і News.am

Деталі: Опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.

Коли політики пішли з площі перед будівлею уряду Вірменії, частина протестувальників залишились й вигукували антиурядові гасла. Через якийсь час між ними й поліцією почались сутички.

Clashes between protesters and police began in Yerevan



Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.



One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA