У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху
Вірменська опозиція в середу, 20 вересня знову зібрала мітинг біля будівлі уряду в Єревані на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху, протестувальники виступають проти бездіяльності влади у регіоні та вигукують антиурядові гасла.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на"Радио Азатутюн" і News.am
Деталі: Опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.
Коли політики пішли з площі перед будівлею уряду Вірменії, частина протестувальників залишились й вигукували антиурядові гасла. Через якийсь час між ними й поліцією почались сутички.
Clashes between protesters and police began in Yerevan— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023
Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.
One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA
Вірменська поліція заявила, що дії громадян є незаконними, і почала застосовувати спецзасоби для розгону протестувальників.
Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху.
Clashes between protesters and police began in Yerevan— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023
Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.
One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA
Передісторія:
- Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
- Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.
- У ЄС застерегли Азербайджан від вигнання з регіону місцевого населення і закликали гідно поводитися з вірменами у Карабаху.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.