У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху

Вірменська опозиція в середу, 20 вересня знову зібрала мітинг біля будівлі уряду в Єревані на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху, протестувальники виступають проти бездіяльності влади у регіоні та вигукують антиурядові гасла.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на"Радио Азатутюн" і News.am

Деталі: Опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.

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Коли політики пішли з площі перед будівлею уряду Вірменії, частина протестувальників залишились й вигукували антиурядові гасла. Через якийсь час між ними й поліцією почались сутички.

Clashes between protesters and police began in Yerevan



Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.



One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Вірменська поліція заявила, що дії громадян є незаконними, і почала застосовувати спецзасоби для розгону протестувальників.

Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху.

Clashes between protesters and police began in Yerevan



Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.



One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023

Передісторія:

Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

У ЄС застерегли Азербайджан від вигнання з регіону місцевого населення і закликали гідно поводитися з вірменами у Карабаху.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.