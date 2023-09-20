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У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 21:52
У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху
Фото: Getty Images

Вірменська опозиція в середу, 20 вересня знову зібрала мітинг біля будівлі уряду в Єревані на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху, протестувальники виступають проти бездіяльності влади у регіоні та вигукують антиурядові гасла.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на"Радио Азатутюн" і News.am

Деталі: Опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.

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Коли політики пішли з площі перед будівлею уряду Вірменії, частина протестувальників залишились й вигукували антиурядові гасла. Через якийсь час між ними й поліцією почались сутички.

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Вірменська поліція заявила, що дії громадян є незаконними, і почала застосовувати спецзасоби для розгону протестувальників.

Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху.

Передісторія:

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: ВірменіяАзербайджан
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