ВСУ отбили атаки в районе 6 населенных пунктов и поразили две РЭБ – Генштаб

Силы обороны отбили атаки российских военных в районе 6 населенных пунктов, а также пункт управления и две РЭБ врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления и 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений. В целом враг нанес 52 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, гражданские учебные заведения, медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура.

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На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф. Нанес авиационный удар в районе Дегтярного Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чернацкое Черниговской области; Старая Гута, Заречье, Кучеровка, Шалигино, Юнаковка Сумской области и Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области.

На купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестового, Копанки и Шийковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречной, Синьковки, Ивановки, Кисловки, Купянске-Узлового, Ковшаровки Харьковской области.

На лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Диброва Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка, Миньковка, Клещеевка и Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Клещеевка, Ступочки, Белая Гора Донецкой области.

На авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Архангельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 8 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Елизаветовки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе Никольского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Львовское, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Берислав, Николаевка, Херсон Херсон Херсонской области, а также Солончаки, Очаков Николаевской области.