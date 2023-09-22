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Россияне не смогли вернуть позиции в районе Андреевки и понесли потери под Роботино – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 07:44
Россияне не смогли вернуть позиции в районе Андреевки и понесли потери под Роботино – Генштаб
Военная техника в действии, фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районе Григорьевки и Андреевки на Бахмутском направлении, а также в районах Малой Токмачки и Роботино на Запорожском направлении.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 пятницы 22 сентября, 576 сутки полномасштабной войны

Дословно: "За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам".

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Детали: Авиационным ударам подверглись Гремяч Черниговской области; Дегтярное Сумской области; Огурцово, Берестовое, Копанки, Шийковка Харьковской области; Невское Луганской области; Диброва, Андреевка, Миньковка, Клещеевка, Северное, Архангельское, Елизаветовка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Львовское, Ольговка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, в течение минувших суток оккупанты совершили 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. 
  • На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.
  • На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике. 
  • В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
  • На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по станциям РЭБ противника. Также украинские защитники уничтожили 1 вражеский ударный БПЛА типа "Shahed-136/131".

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

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