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Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 15:43
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС - СМИ
фото: getty images

Еврокомиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По данным собеседников агентства, рекомендация Еврокомиссии ожидается в следующем месяце. Однако там также будут настаивать на достижении прогресса в решении проблем в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией.

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Рекомендация комиссии будет обсуждаться странами-членами в декабре, когда лидеры ЕС соберутся на саммит. В то же время позиция некоторых стран, включая Венгрию, остается неясной, говорят источники.

В случае ее одобрения Украина начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство права и экономику.

Напомним: Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

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Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Темы: ЕСЕврокомиссия
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