Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 15:43
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС - СМИ
фото: getty images

Еврокомиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По данным собеседников агентства, рекомендация Еврокомиссии ожидается в следующем месяце. Однако там также будут настаивать на достижении прогресса в решении проблем в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией.

Реклама:

Рекомендация комиссии будет обсуждаться странами-членами в декабре, когда лидеры ЕС соберутся на саммит. В то же время позиция некоторых стран, включая Венгрию, остается неясной, говорят источники.

В случае ее одобрения Украина начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство права и экономику.

Напомним: Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

ВИДЕО ДНЯ

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Темы: ЕСЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
ЕС
ЕС повторно оштрафовал Intel за злоупотребление на рынке
Агроспор: в Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС
ЕС выплатил Украине транш помощи на 1,5 млрд евро
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: