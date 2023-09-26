Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"

Татьяна ОлейникВторник, 26 сентября 2023, 00:04
За 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение Чесно
фото - напк

Только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации за 2022 год, в 2021 году было 53.

Источник: движение "Чесно" со ссылкой на данные полученные от НАПК в конце сентября 2023 года

Детали: Наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции власти - "Слуги народа", а по проценту от общей численности фракции или группы - от представителей "Восстановление Украины" и "Довира".

Реклама:
 
Декларирование за 2021 год
Графика - чесно
 
Декларирование за 2022 год
Графика - чесно

Среди руководства парламента декларации подал только глава ВРУ Руслан Стефанчук — за два года. Среди руководства парламентских фракций декларацию подал только глава монобольшинства Давид Арахамия, за два года.

 
графика - чесно

В 2022 году от представителей партии "Батькивщина" не поступило ни одной имущественной декларации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 августа 2023 года движение Честно сообщало, что более 600 депутатов местного уровня от ключевых партий в Украине пошли служить в армию, чтобы противостоять российскому нашествию.
    20 сентября Верховная рада одобрила исправленный закон о возобновлении е-декларирования.

Темы: декларацииВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
декларации
Послы G7 приветствовали восстановление Радой системы е-декларирования
Восстановление "с надстройками", или Какие еще проблемы остались в е-декларировании
Рада приняла исправленный закон о е-декларировании
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: