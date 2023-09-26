За 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"
Вторник, 26 сентября 2023, 00:04
Только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации за 2022 год, в 2021 году было 53.
Источник: движение "Чесно" со ссылкой на данные полученные от НАПК в конце сентября 2023 года
Детали: Наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции власти - "Слуги народа", а по проценту от общей численности фракции или группы - от представителей "Восстановление Украины" и "Довира".
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Среди руководства парламента декларации подал только глава ВРУ Руслан Стефанчук — за два года. Среди руководства парламентских фракций декларацию подал только глава монобольшинства Давид Арахамия, за два года.
В 2022 году от представителей партии "Батькивщина" не поступило ни одной имущественной декларации.
Предыстория:
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