За 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"

Только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации за 2022 год, в 2021 году было 53.

Источник: движение "Чесно" со ссылкой на данные полученные от НАПК в конце сентября 2023 года

Детали: Наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции власти - "Слуги народа", а по проценту от общей численности фракции или группы - от представителей "Восстановление Украины" и "Довира".

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Декларирование за 2021 год Графика - чесно

Декларирование за 2022 год Графика - чесно

Среди руководства парламента декларации подал только глава ВРУ Руслан Стефанчук — за два года. Среди руководства парламентских фракций декларацию подал только глава монобольшинства Давид Арахамия, за два года.

графика - чесно

В 2022 году от представителей партии "Батькивщина" не поступило ни одной имущественной декларации.

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