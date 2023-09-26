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За 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"

Татьяна ОлейникВторник, 26 сентября 2023, 00:04
За 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение Чесно
фото - напк

Только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации за 2022 год, в 2021 году было 53.

Источник: движение "Чесно" со ссылкой на данные полученные от НАПК в конце сентября 2023 года

Детали: Наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции власти - "Слуги народа", а по проценту от общей численности фракции или группы - от представителей "Восстановление Украины" и "Довира".

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Декларирование за 2021 год
Графика - чесно
 
Декларирование за 2022 год
Графика - чесно

Среди руководства парламента декларации подал только глава ВРУ Руслан Стефанчук — за два года. Среди руководства парламентских фракций декларацию подал только глава монобольшинства Давид Арахамия, за два года.

 
графика - чесно

В 2022 году от представителей партии "Батькивщина" не поступило ни одной имущественной декларации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 августа 2023 года движение Честно сообщало, что более 600 депутатов местного уровня от ключевых партий в Украине пошли служить в армию, чтобы противостоять российскому нашествию.
    20 сентября Верховная рада одобрила исправленный закон о возобновлении е-декларирования.

Темы: декларацииВерховная Рада
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