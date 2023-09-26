За 2022 рік лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації – рух Чесно
Вівторок, 26 вересня 2023, 00:04
Лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації за 2022 рік, у 2021 році було 53.
Джерело: рух Чесно з посиланням на дані отримані від НАЗК наприкінці вересня 2023 року
Деталі: Найбільша кількість добровільних декларацій надійшла до НАЗК від фракції влади – "Слуги народу", а за відсотком від загальної чисельності фракції чи групи – від представників "Відновлення України" та "Довіри".
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Серед керівництва парламенту декларації подав лише голова ВРУ Руслан Стефанчук — за обидва роки. Серед керівництва парламентських фракцій декларацію подав лише голова монобільшості Давид Арахамія, за обидва роки.
У 2022 році від представників партії "Батьківщина" не надійшло жодної майнової декларації.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 24 серпня 2023 року рух Чесно повідомляв, що понад 600 депутатів місцевого рівня від ключових партій в Україні пішли служити до армії, щоб протистояти російській навалі.
- 20 вересня Верховна рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.