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За 2022 рік лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації – рух Чесно

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 00:04
За 2022 рік лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації – рух Чесно
фото - назк

Лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації за 2022 рік, у 2021 році було 53.

Джерело: рух Чесно з посиланням на дані отримані від НАЗК наприкінці вересня 2023 року

 Деталі: Найбільша кількість добровільних декларацій надійшла до НАЗК від фракції влади –  "Слуги народу", а за відсотком від загальної чисельності фракції чи групи –  від представників "Відновлення України" та "Довіри".

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Декларування у 2021 році.
Графіка - Чесно
 
Декларування у 2022 році
Графіка - чесно

Серед керівництва парламенту декларації подав лише голова ВРУ Руслан Стефанчук — за обидва роки. Серед керівництва парламентських фракцій декларацію подав лише голова монобільшості Давид Арахамія, за обидва роки.

 
Графіка - Чесно

У 2022 році від представників партії "Батьківщина" не надійшло жодної майнової декларації.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 серпня 2023 року рух Чесно повідомляв, що понад 600 депутатів місцевого рівня від ключових партій в Україні пішли служити до армії, щоб протистояти російській навалі.
  • 20 вересня Верховна рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.

Теми: деклараціїВерховна Рада
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