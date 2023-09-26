За 2022 рік лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації – рух Чесно

Лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації за 2022 рік, у 2021 році було 53.

Джерело: рух Чесно з посиланням на дані отримані від НАЗК наприкінці вересня 2023 року

Деталі: Найбільша кількість добровільних декларацій надійшла до НАЗК від фракції влади – "Слуги народу", а за відсотком від загальної чисельності фракції чи групи – від представників "Відновлення України" та "Довіри".

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Декларування у 2021 році. Графіка - Чесно

Декларування у 2022 році Графіка - чесно

Серед керівництва парламенту декларації подав лише голова ВРУ Руслан Стефанчук — за обидва роки. Серед керівництва парламентських фракцій декларацію подав лише голова монобільшості Давид Арахамія, за обидва роки.

Графіка - Чесно

У 2022 році від представників партії "Батьківщина" не надійшло жодної майнової декларації.

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