Пункт пропуска на границе с Румынией возобновил работу

Паромный пункт пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области, который из-за российской атаки ночью 26 сентября временно не работал – возобновил работу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: О возобновлении работы пункта пропуска пограничники сообщили в 18:40 26 сентября.

Реклама:

Справка: Паромная переправа Орловка – Исакча – речная паромная переправа через Дунай, соединяющая Украину с Румынией. Там работает международный пункт пропуска. Терминалы расположены вблизи села Орловка.

Что предшествовало:

В ночь на 26 сентября над Украиной было уничтожено 26 из 38 ударных дронов, однако в Подунавье в Одесской области было попадание, повреждена пограничная инфраструктура, горел автотранспорт.

ВИДЕО ДНЯ

Основные попадания были в зоны таможни и накопительные зоны международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину, защитники вывезли автобус с детьми перед ударом.

Жители румынского города Исакча видели, как Россия атаковала дронами паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и их городом.