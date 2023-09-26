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Пункт пропуску на кордоні з Румунією відновив роботу

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 18:47
Пункт пропуску на кордоні з Румунією відновив роботу
ПОРОМНИЙ ПУНКТ ПРОПУСКУ "ОРЛІВКА", АРХІВНЕ ФОТО ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Поромний пункт пропуску "Орлівка" в Ренійському районі Одеської області, який через російську атаку вночі 26 вересня тимчасово не працював – відновив роботу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Про відновлення роботи пункту пропуску прикордонники повідомили о 18:40 26 вересня.

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Довідка: Поромна переправа Орлівка – Ісакча є річковою поромною переправою через Дунай, що сполучає Україну із Румунією. Там працює міжнародний пункт пропуску. Термінали розташовані поблизу села Орлівка.

Що передувало:

  • У ніч на 26 вересня над Україною було знищено 26 із 38-ми ударних дронів, однак у Подунав’ї на Одещині було влучання, пошкоджено прикордонну інфраструктуру, горів автотранспорт.
  • Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну, оборонці вивезли автобус із дітьми перед ударом.
  • Мешканці румунського міста Ісакча бачили, як Росія атакувала дронами паромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та їхнім містом.

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